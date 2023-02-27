ViuTV新聞僅列二維碼代替立會候選人名字　通訊局裁違規發勸諭

通訊局今日（ 27日 ）公布審議兩宗涉及廣播機構違反《電視通用業務守則—節目標準》（《電視節目守則》投訴個案的結果，其中包括ViuTV及開電視節目。

ViuTV新聞僅列二維碼代替立會候選人名字

通訊局指2021年11月28日，接獲對香港電視娛樂有限公司（香港電視娛樂）ViuTV頻道播放的電視節目《午間新聞》的投訴，指新聞提及於該選舉中不同地方選區或功能界別的候選人時，並沒有提及有關選區或選舉界別全部候選人的姓名，或把他們的姓名顯示在熒幕上；報道結束時，熒幕僅顯示了兩個二維碼，主播建議觀眾可掃瞄二維碼以取得有關候選人的資訊。

選舉管理委員會意見認為，ViuTV沒有遵守就該選舉的指引中的相關規定，即需在同一節目中提及同一選區或選舉界別的其他候選人的姓名，通訊局決定向香港電視娛樂發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。