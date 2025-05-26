VTC啟用元宇宙創新中心 與三機構簽署合作備忘錄促進港科創人才培育

職業訓練局全新的「元宇宙創新中心」上周四(22日)舉行開幕禮，期間VTC機構成員香港資訊科技學院(HKIIT)啟用嶄新的元宇宙教學及培訓設施，促進人才培訓。同場，VTC分別與三間國際及香港的區塊鏈遊戲、元宇宙和Web3公司—The Sandbox、Adventure in Reality和INDEX Academy簽署合作備忘錄，HKIIT將與合作伙伴透過學術交流、合作項目、實習及比賽等，攜手培育互動媒體和數碼娛樂人才。 今日啟用的「元宇宙創新中心」位於香港專業教育學院(IVE)沙田院校，配備混合實境(Mixed Reality，MR)、延展實境（Extended Reality，XR）、虛擬實境（Virtual Reality，VR）、擴增實境（Augmented Reality，AR）、人工智能（Artificial Intelligence，AI）及機械人技術相關的先進教學設施；學生可在此學習AI程式開發、數碼娛樂編程，以及互動媒體創作的專業知識和技能，滿足行業對創新科技和數碼媒體的人力需求。中心同時連繫業界，提供元宇宙領域的創新應用和合作平台，促進與業界協作的虛擬世界應用項目。

戴澤棠：標誌重要一步 VTC主席戴澤棠表示，「元宇宙創新中心」啟用標誌著HKIIT在培育IT人才方面邁出重要一步，此中心致力培養更多具備元宇宙創新思維與實踐能力的專業人才，回應各行各業對資訊科技專才的殷切需求，為香港數碼轉型注入新動能。他感謝特區政府、業界伙伴，以及教育界一直以來對VTC以及職專教育的支持，期待VTC繼續與各界攜手合作，培育新一代的資訊科技人才，共同開創更智慧、更聯通的香港數碼未來。 張曼莉：致力完善創科生態圈 創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港特區政府一直致力完善香港創科生態圈和推動創科產業發展，透過「以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才」的策略，為本地及從海內外招徠的創科人才提供更多發展機遇。政府透過全鏈條措施如強化上游基礎科研的InnoHK創新香港研發平台、前沿科技研究支援計劃等，培育科技人才；同時亦致力造好基礎教育，促進中小學STEM教育及大學創科實習，並通過「研究人才庫」資助合資格企業聘請大學畢業生進行研發工作和以「新型工業化及科技培訓計劃」資助本地企業員工接受高端科技培訓，全方位、全鏈條培育創科人才。

簽署合作備忘錄 另外，開幕禮當日，VTC分別與三間國際及本地的區塊鏈遊戲和元宇宙公司舉行合作備忘錄簽署儀式，包括The Sandbox、Adventure in Reality和INDEX Academy。合作備忘錄由HKIIT院長許仁強博士、The Sandbox聯合創辦人兼首席營運官Sebastien BORGET、Adventure in Reality World Limited聯合創辦人鄺頴軒，以及INDEX Academy聯合創辦人及營運總監王碧琪代表簽署。 區塊鏈遊戲平台The Sandbox擁有豐富的虛擬場景和遊戲開發專業和經驗，透過是次合作，The Sandbox將會為HKIIT學生提供實習機會和優先考慮HKIIT畢業生進行全職工作面試。The Sandbox亦會提供獎勵計劃鼓勵學生參與不同遊戲開發比賽，提升實戰經驗。而HKIIT會向The Sandbox員工提供技能提升及新技能培訓課程，滿足數碼時代千變萬化的需求。為促進大灣區資訊科技人才流動，雙方將合辦線上或線下活動，為香港與大灣區學生和教學人員提供交流和考察等機會。

另外，HKIIT亦分別與本地元宇宙工作室Adventure in Reality和INDEX Academy合作，推動數碼媒體科技發展，範疇包括舉辦體驗活動、工作坊、比賽和培訓課程等，以及展開合作項目，以促進創意和知識交流。Adventure in Reality和INDEX Academy將為HKIIT學生提供實習及就業機會、業界參觀，以及本地或海外的交流機會，豐富學生在元宇宙設計、數碼藝術、數碼解決方案等領域的學習體驗。