VTC新學年設1.3萬學額 護理 創新科技課程 4人爭1學額

中學文憑試下周三(19日)放榜，考生均正為升學規劃和準備，除傳統八大外，部分考生選擇有職業導向課程。職業訓練局(VTC)昨(11日)公布新學年開辦約140項全日制學位和文憑課程，提供1.3萬個學額，報讀人數與去年2.7萬人相若，除「傳統」的幼兒教育、社工課程外，醫療護理、創新科技相關課程也深受歡迎。職訓局高級助理執行幹事郭展幹表示，對報讀人數有信心。

職訓局各項課程中，最熱門依然是幼兒教育、社會工作，去年是6個人爭一個學位；郭展幹透露，今年醫療護理、創新科技相關課程亦受到歡迎，約4至5名申請人爭一個學額；新學年開辦新的「音樂製作高級文憑」課程，預料收生約120至150人。