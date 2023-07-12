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2023-07-12 04:31:52
日報

VTC新學年設1.3萬學額 護理 創新科技課程 4人爭1學額

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VTC 職業訓練局

VTC新學年提供1.3萬學額。

中學文憑試下周三(19日)放榜，考生均正為升學規劃和準備，除傳統八大外，部分考生選擇有職業導向課程。職業訓練局(VTC)昨(11日)公布新學年開辦約140項全日制學位和文憑課程，提供1.3萬個學額，報讀人數與去年2.7萬人相若，除「傳統」的幼兒教育、社工課程外，醫療護理、創新科技相關課程也深受歡迎。職訓局高級助理執行幹事郭展幹表示，對報讀人數有信心。

職訓局各項課程中，最熱門依然是幼兒教育、社會工作，去年是6個人爭一個學位；郭展幹透露，今年醫療護理、創新科技相關課程亦受到歡迎，約4至5名申請人爭一個學額；新學年開辦新的「音樂製作高級文憑」課程，預料收生約120至150人。

VTC 職業訓練局 郭展幹

郭展幹(左三)對收生有信心。(鄭惠文攝)

7.24中午前網上註冊 否則視放棄學位

考生可透過VTC入學網頁或「VTC中六入學申請平台」遞交申請。他指，申請人如早前已報名並獲「有條件取錄」，文憑試成績符合課程的入學條件及要求，放榜當日將獲轉換成「正式取錄」。

新申請人及沒有「正式取錄」的申請人可於7月19至24日期間登入「VTC 中六入學申請平台」報讀心儀課程，以及獲得通知取錄結果。所有獲派學位的學生須在7月24日中午12時前於網上完成初步註冊手續，否則所派學位即屬無效。

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