VTC獎學金學生向理想邁進 酒店學生負笈瑞士進修 時裝媒體設計生追尋時裝夢

IVE國際酒店管理及智能服務高級文憑課程畢業生趙孜濬(Adrian) 於今年9月負笈瑞士, 入 讀世 界 知名 的瑞士酒店管理大學修讀學士課程 , 期望日後在酒店業按部就班發展。

青年的學習路途雖各有不同，但持之以恆最終亦可得到有用的技能和經驗。兩名職業訓練局（VTC）畢業生以職專教育為起步點，根據興趣出發按部就班掌握技能、累積實戰經驗，並獲獎學金嘉許，鼓勵他們繼續追求夢想、規劃未來；其中有人受任職酒店廚師的父親啟發，入讀IVE基礎課程文憑 - 酒店款接，之後升讀高級文憑課程，接受酒店款待的專業訓練，更到日本遊學，並到訪當地酒店了解行業最新智能科技的應用，眼界大開。 香港專業教育學院（IVE）國際酒店管理及智能服務高級文憑課程應屆畢業生趙孜濬（Adrian），喜歡與人相處、交流，加上受任職酒店廚師的父親啟發，了解到酒店服務的專業性，期望在酒店業發展，遂在香港中學文憑考試後入讀IVE基礎課程文憑 - 酒店款接，之後升讀高級文憑課程，接受酒店款待的專業訓練。

在修讀高級文憑課程期間，Adrian不但學習了酒店運作及服務的技能，更獲IVE安排於本地一間五星級酒店實習，累積了逾700小時的前台部、餐飲部及客房部的服務經驗。實習經驗為Adrian在酒店業發展打下強心針，他表示，「酒店就是會帶給人快樂的地方，猶記得在前台部工作時，賓客展露滿意的笑容，或是記得我的名字，走向我說早晨，都讓我感到很開心及有滿足感。」 了解海外酒店應用創新科技 擴展視野 Adrian在IVE安排下到日本遊學，並到訪當地酒店了解行業最新智能科技的應用，讓他眼界大開。他稱：「日本酒店業的服務不單貼心，在智能科技的應用亦較為領先，我在當地見識了為客戶提供個人化服務的AI助理，以及協助員工清理客房的機械臂等，令我無比雀躍。我嚮往到不同地區的酒店業觀摩，充實行業知識。」

Adrian立志在酒店業發展，在IVE修讀期間表現備受肯定，先後獲頒「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」及「香港賽馬會獎學金 - 職業教育獎學金」，並於今年9月負笈瑞士，入讀世界知名的瑞士酒店管理大學學士課程的三年級，以學習更多酒店營運及管理的知識。

HKDI學生追尋時裝夢 另一位獲得「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」獎學金的香港知專設計學院（HKDI）時裝媒體設計高級文憑畢業生沈雪蕎（Suki），從小喜歡配襯不同服飾及與朋友討論時裝造型。中學畢業後決定跟隨興趣，入讀IVE基礎課程文憑 - 設計，先學習設計專業的基本概念及行業運作；畢業後期望成為一位時裝編輯，故升讀HKDI時裝媒體設計高級文憑，學習透過平面廣告、社界媒體、時裝博客、時裝活動等不同呈現時尚造型的方式及箇中竅門。

把握多元實習機會 邊做邊學 Suki表示HKDI的老師大多是時尚界具經驗的「前輩」，除教授課堂知識外，更樂於與學生分享以往工作點滴及趣聞，例如曾任職時裝雜誌編緝的老師分享在歐洲採訪國際時裝周的經驗，例如每天馬不停蹄穿梭各大品牌的時裝騷及派對，有時一天要走訪三、四個活動，需要「早開晚收」處理稿件及相片。「這些時尚界的頂尖國際盛事並非一般的時裝編輯可以參加，我希望累積經驗及歷練，能有能力及認同，爭取這些工作。」 在HKDI安排下，Suki先後得到不同的實習機會，包括在公關公司負責與各大時裝品牌聯絡、處理名人租借服裝及安排品牌活動，又在時裝雜誌跟進專欄文章稿件、安排拍攝等。另外，Suki曾在老師的推薦下，協助一位形象設計師為韓國男團來港拍攝音樂錄像，安排服裝造型，並因為表現出色而獲邀參與其他項目，例如歌手Tyson Yoshi及魏浚笙的音樂錄像的造型工作，安排及支援現場修整服裝及配飾。

Suki感激這些讓她實踐所學的機會，助她掌握時尚界的真實運作及建立人脈網絡：「如果當初踏上傳統升學路，未必能有這些寶貴的實戰經驗。『邊學邊做』的過程讓我更有信心日後在時尚界發展。」 高級文憑畢業後，Suki於今年九月入讀本地大學時裝相關的學士學位課程，進一步學習時裝產業、銷售及市場學的知識，有助她日後繼續在時裝媒體行業打拼。她說：「我想先汲取經驗，助我日後創作一本源於香港，並能推廣本地品牌及設計師的時裝雜誌，而且作品風格能有別於傳統國際時裝雜誌沉實的格調，以繽紛的配色及多變的排版風格呈現時尚美。」