VTC與港協暨奧委會簽合作備忘錄　為運動員提供靈活入學安排

運動員除專注運動上，亦會選擇到校園開創第二人生。職業訓練局（VTC）與港協暨奧委會周一（15日）簽訂合作備忘錄，為運動員提供靈活入學及學習安排，全方位支援他們兼顧運動訓練及學業，達至雙軌發展，同時為運動員退役後作好準備。 合作備忘錄由VTC主席戴澤棠及港協暨奧委會會長霍震霆簽署。VTC主席戴澤棠致辭時表示，VTC很高興得到港協暨奧委會對職專教育的肯定和支持，進一步深化雙方在推動職專教育及培育人才方面的合作，並推廣職專教育的發展；港協暨奧委會會長霍震霆表示，是次合作範圍涵蓋VTC轄下全部14所成員院校，迎合不同背景和興趣的運動員需求，並可培育退役運動員成為各行各業人才。

VTC設立項獎學金鼓勵運動員升學 是次簽署的合作備忘錄，為準備退役及已退役運動員提供多元出路，包括引入彈性收生機制，運動員經港協暨奧委會香港運動員就業及教育部（HKACED）推薦後，VTC在審視報名申請時會全面考慮運動員的職業生涯抱負、非學術成就及貢獻等。VTC又會提供一系列支援，包括彈性延長修讀年期、靈活安排課堂等，讓運動員能兼顧運動訓練、比賽及學習等多項需要。 VTC設立多項獎學金鼓勵表現優秀的運動員升學，例如鵬程慈善基金 - 傑出學生運動員獎學金等。VTC亦會透過師友計劃，指導運動員在學業，以至職業生涯等規劃發展，協助探索發展路向。