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2023-12-03 14:36:44

VTC舉行年度畢業典禮 設計智能手錶防長者走失學生 獲發獎學金

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VTC舉行年度畢業典禮 設計智能手錶防長者走失學生 獲發獎學金

VTC舉行年度畢業典禮 設計智能手錶防長者走失學生 獲發獎學金

職業訓練局(VTC)各院校昨(2日)舉行2023年度畢業典禮，約1萬4千名來自VTC轄下多間院校的畢業生，於畢業典禮獲頒授各級學歷。「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮昨日（12月2日）亦與畢業典禮同場舉行，嘉許十名在學業、社會公益服務及全人發展表現出色的VTC學生，鼓勵他們繼續積極學習，發展所長，回饋社會。教育局局長蔡若蓮表示，政府會繼續支持VTC貫徹落實「實踐」與「思考」並重的教學方針，讓同學掌握專業技術知識，引領他們在就業或進修路上發揮所長。

這兩周舉行畢業典禮的院校包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、海事訓練學院（MSTI）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）及青年學院。典禮分別於11月28日、29日、12月2日及9日以實體及線上形式同步進行，畢業生和家長可親臨院校，或透過網上平台觀看畢業典禮，分享畢業的喜悅。

VTC斷增潤課程內容

VTC主席戴澤棠及執行幹事唐智強於畢業典禮勉勵一眾畢業生。戴澤棠致辭時指在國家支持下，香港積極發展多元經濟，包括創新科技、新型工業、文創及旅遊、現代物流和航空海事等，職專學生的發揮機會是無可限量。他續指，VTC作為香港最大的職專教育機構，不斷增潤課程內容、優化教學設施，並融入創新科技元素，以緊貼行業發展和技能需求。戴主席感謝師長對畢業生的悉心栽培，以及政府和業界的鼎力支持。業界伙伴不但就職專教育的發展給予寶貴意見，亦為VTC學生提供實習機會和捐助獎學金，讓他們實現理想。

VTC執行幹事唐智強相信畢業同學在VTC的學習旅程中已累積不少未來職場所需的知識與技能，可以有信心地踏入人生下一個階段，實踐理想，他祝願同學在專業領域上發光發亮。

蔡若蓮勉勵畢業生擁抱未來挑戰機遇 不忘回饋社會國家

蔡若蓮透過錄影視像為VTC畢業典禮致辭，她表示，政府非常重視青年發展，致力為年輕一代提供優質教育。蔡若蓮又勉勵畢業同學，繼續積極裝備自己，珍惜各種學習機會，為實現夢想努力不懈，擁抱未來的挑戰和機遇，時刻不忘回饋社會、貢獻國家。

VTC主席戴澤棠致辭時指在國家支持下，香港積極發展多元經濟，包括創新科技、新型工業、文創及旅遊、現代物流和航空海事等，職專學生的發揮機會是無可限量。 VTC執行幹事唐智強相信畢業同學在VTC的學習旅程中已累積不少未來職場所需的知識與技能，可以有信心地踏入人生下一個階段，實踐理想。 教育局局長蔡若蓮博士為VTC畢業典禮預錄致辭，她指VTC作為政府的密切伙伴，積極配合政府推動職專教育發展的措施，致力完善職專進階路徑。

同場舉行伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃頒獎禮

另外，「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮於12月2日與畢業典禮同場舉行，此計劃由已故伍達倫博士於2006年成立，多年來受惠學生眾多。除表揚學生優異的學術成績外，亦鼓勵學生多元學習，積極參與課外活動以擴闊知識和眼界；領導才能、個人素養、課外活動和社區服務等有優秀表現的學生可獲發港幣一萬元獎學金。

設計防長者走失智能手錶

今年十名得獎學生來自不同學科。其中一名得獎者是IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生鄧頌禧（Lucas），他中學成績不俗，但因不適應傳統教學模式，中學畢業後報讀青年學院職專文憑課程繼續升學。他在職專教育中尋找興趣，立定志向，向社工的夢想進發，期間參與不少義工活動，包括探訪獨居長者及籌辦敬老活動等。

Lucas於2021年升讀IVE後，Lucas曾與同學合作設計適合腦退化長者使用的「智能手錶」，利用語音導航和操控以提供日常生活提示和支援，如記錄常去地方和附近實景圖參考、定位追蹤和緊急求助等，預防長者走失。

 

今屆VTC畢業典禮以實體及線上形式同步進行，畢業生和家長可到院校，或透過網上平台觀看畢業典禮，分享畢業的喜悅。 今屆VTC畢業典禮以實體及線上形式同步進行，畢業生和家長可到院校，或透過網上平台觀看畢業典禮，分享畢業的喜悅。

疫情間重新思考人生規劃 決定投身工程行業

另一名工程女將李嘉琪（Chelsea）同獲頒發伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃奬學金。Chelsea在學習路途上並非一帆風順，中學文憑試後輾轉修讀過不同大專課程，投身職場後卻未能找到發展方向。新冠疫情讓她重新思考人生規劃，她毅然決定轉跑道，投身機遇處處及具專業資格的工程行業。為實踐理想，她報讀IVE測量學高級文憑課程。

在學期間，Chelsea獲安排到本地大型工程公司實習，為剛落成的工程項目結算建築工料和協助審計程序。另外，她又參與VTC與本地電力公司合作的能源審核計劃，負責檢視IVE院校的能源設備運作及用電紀錄等，並找出潛在的節能機會和建議節能方案，報告更獲得業界嘉許，讓Chelsea進一步認識可持續發展的重要性。

 

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「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮與VTC畢業典禮同場舉行，今年十名來自不同學科的學生獲發獎學金，他們在學業、課外活動及社區服務等範疇表現突出。由獎勵計劃捐助人代表伍慧明（後排右二）頒獎予得獎者。 得獎的IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生鄧頌禧在IVE就讀期間，曾與同學合作設計適合腦退化長者使用的「智能手錶」，利用語音導航和操控以提供日常生活提示和支援，如記錄常去地方和附近實景圖參考、定位追蹤和緊急求助等，預防長者走失。 得獎的IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生鄧頌禧在IVE就讀期間，曾與同學合作設計適合腦退化長者使用的「智能手錶」，利用語音導航和操控以提供日常生活提示和支援，如記錄常去地方和附近實景圖參考、定位追蹤和緊急求助等，預防長者走失。 「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得主之一、IVE測量學高級文憑畢業生李嘉琪（圖十一，左）現已負笈英國雷丁大學（University of Reading）修讀工料測量學理學士，向成為專業測量師的理想邁進。 「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」得主之一、IVE測量學高級文憑畢業生李嘉琪（圖十一，左）現已負笈英國雷丁大學（University of Reading）修讀工料測量學理學士，向成為專業測量師的理想邁進。
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