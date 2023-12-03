VTC舉行年度畢業典禮 設計智能手錶防長者走失學生 獲發獎學金

職業訓練局(VTC)各院校昨(2日)舉行2023年度畢業典禮，約1萬4千名來自VTC轄下多間院校的畢業生，於畢業典禮獲頒授各級學歷。「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮昨日（12月2日）亦與畢業典禮同場舉行，嘉許十名在學業、社會公益服務及全人發展表現出色的VTC學生，鼓勵他們繼續積極學習，發展所長，回饋社會。教育局局長蔡若蓮表示，政府會繼續支持VTC貫徹落實「實踐」與「思考」並重的教學方針，讓同學掌握專業技術知識，引領他們在就業或進修路上發揮所長。

這兩周舉行畢業典禮的院校包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、海事訓練學院（MSTI）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）及青年學院。典禮分別於11月28日、29日、12月2日及9日以實體及線上形式同步進行，畢業生和家長可親臨院校，或透過網上平台觀看畢業典禮，分享畢業的喜悅。

VTC斷增潤課程內容

VTC主席戴澤棠及執行幹事唐智強於畢業典禮勉勵一眾畢業生。戴澤棠致辭時指在國家支持下，香港積極發展多元經濟，包括創新科技、新型工業、文創及旅遊、現代物流和航空海事等，職專學生的發揮機會是無可限量。他續指，VTC作為香港最大的職專教育機構，不斷增潤課程內容、優化教學設施，並融入創新科技元素，以緊貼行業發展和技能需求。戴主席感謝師長對畢業生的悉心栽培，以及政府和業界的鼎力支持。業界伙伴不但就職專教育的發展給予寶貴意見，亦為VTC學生提供實習機會和捐助獎學金，讓他們實現理想。

VTC執行幹事唐智強相信畢業同學在VTC的學習旅程中已累積不少未來職場所需的知識與技能，可以有信心地踏入人生下一個階段，實踐理想，他祝願同學在專業領域上發光發亮。

蔡若蓮勉勵畢業生擁抱未來挑戰機遇 不忘回饋社會國家

蔡若蓮透過錄影視像為VTC畢業典禮致辭，她表示，政府非常重視青年發展，致力為年輕一代提供優質教育。蔡若蓮又勉勵畢業同學，繼續積極裝備自己，珍惜各種學習機會，為實現夢想努力不懈，擁抱未來的挑戰和機遇，時刻不忘回饋社會、貢獻國家。