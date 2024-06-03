WATERBOMB散場混亂 主辦方再道歉 仍有行李未有人認領 (更新)

主辦方指節目原定由6月1日下午1時開放入場及2時開始節目，由於受到颱風及不穩定天氣影響，部份設施包括部份寄存行李帳幕及更衣室嚴重受損，持續間接性大雨，導致場地無法有效清除積水，故即時進行緊急維修，對於引起混亂及觀眾久候入場深表歉意。

WATERBOMB音樂節上周六起一連兩日於西九龍文化區舉行，受天氣影響，活動散場時出現混亂，大批參加者等候數小時未能取回寄存行李。主辦方今日發聲明，再次向受影響人士致歉，稱會全面檢視活動策劃、虛心檢討，又指活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒領取政府任何資助。

由於場地無法及時清除積水，原本設定的寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用。因縮減寄存窗口，及部份行李牌被雨水溶化，散場時導致部份觀眾未能適時取回個人物件，處理有欠妥善，再次向受影響公眾致歉。活動首日未能領取物品的觀眾，已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，大會將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議送到油麻地警署暫放。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（3日）出席「好客之道」運動啓動禮時回應事件，指有關安排「的確有不好的地方」，今次屬私人大型活動，旅發局有協助宣傳，主辦單位要做好安排。

他又說政府關心事件，「不想因一件事而令人有錯覺，認為在香港的發生盛事均做得不好」，當局已提點有關主辦機構，要求對方做好準備工作，預備應對突發事件，讓參與者可享受優質服務並認為物有所值。楊潤雄又指本港在5月至10月的天氣變化很大，當局會提醒所有活動主辦單位，若舉辦要戶外活動，需要有更多預案，如有需要，政府可於可行範圍內提供協助。

音樂節邀請了各地明星來港演出，惟在風球「馬力斯」襲港下，不少觀眾不滿安排，發文批評在風雨下等候入場時間長達兩小時，甚至行李寄存亦非常混亂，不少人打尖，令大批人士散場被迫滯留最長逾4小時，最終事件驚動警方到場，進行人流管制，有內地網民更形容「這是新型詐騙」。