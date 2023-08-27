Web3發展急速 陳茂波：將在港穩慎推動其可持續發展

財政司司長陳茂波今日(27日)在網誌表示，繼移動互聯網和智能手機技術後，下一波的突破式增長，很可能由第三代互聯網(Web3)及區塊鏈技術驅動。他指，目前特區正積極應用Web3技術，由他主持的第三代互聯網發展專責小組，亦已召開了會議，從不同方面推動Web3在港的發展。

陳茂波：Web3安全低成本 解決現實痛點及難點

日前數碼港舉辦一連三日的「數碼娛樂領袖論壇」，主題為「娛樂Power UP! Web3新視界」。陳茂波表示，Web3的核心區塊鏈技術，其去中介化、安全、透明、不可更改和低成本等特點，可以應用於金融、商業、貿易、供應鏈管理，以至日常生活等多個範疇，透過技術創新和應用創新，解決許多現實中的痛點及難點。

陳茂波指，由他主持的第三代互聯網發展專責小組，亦已召開了會議，小組匯聚相關業界翹楚和專業人士，從規管框架、生態系統、基建、人才培訓及教育推廣等方面，協助政府穩慎推動Web3在本港的蓬勃及可持續發展。他續指，作為國際金融中心和重視創新科技的大都會，必須有時不我與的逼切感，把握創科發展的大趨勢，在穩慎和適當監管的前提下，積極引領和驅動創新探索與發展，讓香港在這一波競爭激烈的科技創新浪潮中能乘勢而上，發展經濟、造福市民。