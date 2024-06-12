WhatsApp騙案｜黑客發釣魚SMS短訊 呃用戶點撃假網站盜帳號

近月有黑客假冒WhatsApp和製造假網站，針對WhatsApp用戶進行網絡釣魚，黑客會以附帶釣魚連結的SMS訊息來欺騙用戶點撃不明連結，以用戶帳號違反使用條款被封鎖為由，從而誘騙用戶輸入WhatsApp帳號資料。香港電腦保安事故協調中心呼籲公眾對可疑訊息保持警惕，不要點擊任何可疑的連結。有關針對WhatsApp用戶的釣魚網站中心已聯絡網絡供應商進行清除處理。
這些釣魚短訊通常包含誘導用戶點擊可疑連結的內容，例如「你的帳號因違反使用條款而被封鎖，請點擊此連結以重新啟用」等。一旦用戶點擊該連結，及跟隨假網站中的教學提供帳號資料及將其WhatsApp帳號連結到虛假網站，黑客就能竊取及控制用戶的WhatsApp帳號。
黑客可能會利用盜取的WhatsApp帳號向用戶的聯絡人發送更多釣魚訊息，以擴大受害範圍。他們可能會假扮成受害人，要求受害人親友轉帳或洩露敏感資訊。受害用戶不僅可能失去帳號，更可能因此令親友被騙受到財務損失。
保持警惕 切勿點擊可疑連結
中心呼籲呼籲公眾對可疑訊息保持警惕，不要點擊任何可疑的連結；向任何人或機構提供個人資料前要考慮清楚；收到可疑電子郵件或SMS短訊時，切勿打開任何連結或附件；定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用的裝置連結；及可利用「CyberDefender守網者」的「防騙視伏器」，通過檢查電郵地址、網址和IP地址等，來辨識詐騙及網絡陷阱。
如欲了解更多關於防範WhatsApp帳戶遭盜用的方法，請瀏覽以下網頁