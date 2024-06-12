WhatsApp騙案｜黑客發釣魚SMS短訊 呃用戶點撃假網站盜帳號

近月有黑客假冒WhatsApp和製造假網站，針對WhatsApp用戶進行網絡釣魚，黑客會以附帶釣魚連結的SMS訊息來欺騙用戶點撃不明連結，以用戶帳號違反使用條款被封鎖為由，從而誘騙用戶輸入WhatsApp帳號資料。香港電腦保安事故協調中心呼籲公眾對可疑訊息保持警惕，不要點擊任何可疑的連結。有關針對WhatsApp用戶的釣魚網站中心已聯絡網絡供應商進行清除處理。

這些釣魚短訊通常包含誘導用戶點擊可疑連結的內容，例如「你的帳號因違反使用條款而被封鎖，請點擊此連結以重新啟用」等。一旦用戶點擊該連結，及跟隨假網站中的教學提供帳號資料及將其WhatsApp帳號連結到虛假網站，黑客就能竊取及控制用戶的WhatsApp帳號。