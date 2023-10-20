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2023-10-20 15:09:23

WWF倡作海洋生態核算推動海洋規劃

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WWF倡作海洋生態核算推動海洋規劃

WWF倡作海洋生態核算推動海洋規劃 (蘇文傑攝)

近年國際間陸續出現海洋生態核算工具，量化檢算海洋價值，提供制定海洋規劃基礎。世界自然基金會香港分會明年將於深圳分會合作，在香港等大灣區水域作審計，涉及保護海岸帶的價值、固碳服務、生態旅遊資源和漁業資源等六個面向。世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩舉例指，海洋植物有固碳作用，海草床可以淨化水質，「海洋都可以幫到我哋做到城市嘅目標，但現時冇人話畀政府聽」，再推動海洋規劃。

記者︰曾偉龍

彭莉恩接受《am730》訪問時表示，WWF香港分會明年會與深圳分會合作，在大灣區挑選具代表性的水域，包括香港水域，進行海洋生態核算，量化檢視海洋價值，「好似平時睇下自己嘅財產去到乜嘢狀態， 或者公司要睇下自己有幾多枱枱櫈櫈」，初步定出六個檢視面向，包括保護海岸帶的價值、固碳服務、生態旅遊資源和漁業資源。

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WWF倡作海洋生態核算推動海洋規劃

WWF倡作海洋生態核算推動海洋規劃 (蘇文傑攝)

她解釋，海岸帶包括紅樹林和海草床等，可協助抵受海浪，阻擋洪水和水浸，有經濟價值，可以「願付價格（willingness to pay ）」計算，計算人們願意花多少金錢以換取防洪功能，或者計算「成個商場浸晒，會損失幾多錢」，國際上已有計算的方程式。

固碳服務則是易為人忽略的一環，彭莉恩表示，本港現時目標於2035年減少至2005年的50%，2050年達到零淨排放，海洋固碳對應對氣候變化很重要，「海洋都可以幫到我哋做到城市嘅目標，但現時冇人話畀政府聽」。她解釋，海底有很多浮游植物、海草和藻類，透過光合作用將二氧化碳轉為氧氣，提供全個地球50%的氧氣，具吸碳功用，而蠔殼含碳酸鈣，鯨魚死亡後沉入海底，亦將大量碳帶入海洋中。海草床亦有淨化水質的作用。

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她認為，完成海洋生態核算後，掌握生態旅遊資源和漁業資源等各範疇的數據，先考慮「自然為本」的解決方案，「用海洋解決社會面對到嘅困難」，再用數據資料作整體海洋規劃，平衡生態和社會需求，例如計算風力發電場的效能，評估航道的需要等，並預留水域作有關用途，改變現時海岸公園作為工程補償措施的做法，「應該係先做規劃，而非先發展再補償」。她認為，現時陸地上有城市規劃，有40%土地作郊野公園，海洋亦應預先規劃保育水域。

她又指，海洋規劃在歐洲和加拿大民間已有進行，鄰近的深圳政府亦有計算「生態系統生產總值」（Gross Ecosystem Product, GEP），今次的大灣區海洋生態核算亦希望提供數據供深圳政府使用，預料審計工作將於明年展開，同年第四季完成。

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