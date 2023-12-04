YOHO WEST首輪近沽清 發展商料樓價向穩 施永青：低價逼出剛需

今年壓軸應市的大型新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」以低價搶攻，上周六首輪發售350伙，即日售出338伙，佔可供發售單位約97%，為繼8月油塘「親海駅」後，近4個月以來首輪銷情最熾熱全新盤；項目昨隨即「添食」加推共185伙。對於新盤是否已試出樓市底價，中原集團創辦人施永青認為應由市場定奪，但他表示市場存在剛性需求，發展商只要開出「抵嘅價錢」，自然獲得捧場。 「YOHO WEST」以折實平均呎價10,888元推出首批單位，屬約6年半全港新盤首批均價新低水平；折實價由299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤，吸引買家希望能夠「執平貨」，截收18,436票，超額逾51倍，首輪即日售出338伙，佔可供發售單位約97%。

雷霆：租金料大升 加強置業信心 施永青指，「YOHO WEST」是次以折實平均呎價約1萬元水平推出，形成一定競爭力，目前市場靠剛需支撐，買家是基於項目價錢及其經濟能力而入市，相信發展商低價開盤續維持一段時間。他續指，目前仍有「辣稅」限制樓市的投資需求，政府應對投資者減少壓抑，才有助後市走勢。 新地副董事總經理雷霆則指，中港經濟復甦，租金預期有大升幅，加強置業者信心，利好因素增加，料明年一手成交量將有可觀升幅，樓價亦平穩向好。 加推4號價單 折實均呎1.26萬 項目昨即加推4號價單共185伙，涵蓋開放式至三房單位，維持最高13.5%折扣優惠，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元，折實平均呎價12,593元，較首張價單高近16%。今批單位包括首度推出的開放式及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素則屬原價加推。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎一房，折實價304.02萬元，呎價約10,556元。 新地代理總經理胡致遠稱，項目首輪共套現逾17億元，A組大手客時段有近10組買家購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；當中最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。買家地區分布方面，來自天水圍及元朗區佔約45%，新界其他地區佔約30%，九龍及港島區各佔約20%及5%；另有約5%至10%為專才買家。



YOHO WEST首輪近沽清

近月新盤首輪銷情表現