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2023-12-04 04:30:35
日報

YOHO WEST首輪近沽清 發展商料樓價向穩 施永青：低價逼出剛需

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YOHO WEST

YOHO WEST首輪近沽清 發展商料樓價向穩 施永青：低價逼出剛需

今年壓軸應市的大型新盤、由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」以低價搶攻，上周六首輪發售350伙，即日售出338伙，佔可供發售單位約97%，為繼8月油塘「親海駅」後，近4個月以來首輪銷情最熾熱全新盤；項目昨隨即「添食」加推共185伙。對於新盤是否已試出樓市底價，中原集團創辦人施永青認為應由市場定奪，但他表示市場存在剛性需求，發展商只要開出「抵嘅價錢」，自然獲得捧場。

「YOHO WEST」以折實平均呎價10,888元推出首批單位，屬約6年半全港新盤首批均價新低水平；折實價由299.96萬元起，為新界西逾兩年來最平新盤，吸引買家希望能夠「執平貨」，截收18,436票，超額逾51倍，首輪即日售出338伙，佔可供發售單位約97%。

YOHO WEST YOHO WEST 施永青

雷霆：租金料大升 加強置業信心

施永青指，「YOHO WEST」是次以折實平均呎價約1萬元水平推出，形成一定競爭力，目前市場靠剛需支撐，買家是基於項目價錢及其經濟能力而入市，相信發展商低價開盤續維持一段時間。他續指，目前仍有「辣稅」限制樓市的投資需求，政府應對投資者減少壓抑，才有助後市走勢。

新地副董事總經理雷霆則指，中港經濟復甦，租金預期有大升幅，加強置業者信心，利好因素增加，料明年一手成交量將有可觀升幅，樓價亦平穩向好。

加推4號價單 折實均呎1.26萬

項目昨即加推4號價單共185伙，涵蓋開放式至三房單位，維持最高13.5%折扣優惠，折實價304.02萬至883.66萬元，折實呎價10,110至15,915元，折實平均呎價12,593元，較首張價單高近16%。今批單位包括首度推出的開放式及向南天水圍景觀優質單位，撇除相關因素則屬原價加推。入場單位為第2B座5樓B5室，實用面積288方呎一房，折實價304.02萬元，呎價約10,556元。

新地代理總經理胡致遠稱，項目首輪共套現逾17億元，A組大手客時段有近10組買家購入2伙，平均每組買家斥資約1,000萬元；當中最高成交呎價單位為2A座39樓A3室，實用面積410方呎，兩房開放式廚房間隔，呎售17,839元。買家地區分布方面，來自天水圍及元朗區佔約45%，新界其他地區佔約30%，九龍及港島區各佔約20%及5%；另有約5%至10%為專才買家。
 

YOHO WEST

YOHO WEST首輪近沽清

新盤首輪銷情表現

近月新盤首輪銷情表現

近月5新盤 首輪僅賣13%至36%

事實上，近月全新盤首輪開售表現慢熱，要成功突圍確實只能靠「平」。對上做到首輪即日沽清全新盤，要追溯至今年8月中開售的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，以「平爆價」推出首批132伙，折實平均呎價14,997元，較區內對上新盤開低16%外，更為市區近7年來最平新盤，最終收到逾3.06萬票，成香港歷來收票最多的新盤，首輪順利「清袋」。同月乘勢出擊的「親海駅I」，首輪售出95%單位，長實執行董事趙國雄當時指，未能「清袋」原因除價錢因素外，市底較原先估計更疲弱，並料市場疲態將會維持。據本報統計，9月至11月應市的5個全新盤首輪銷售比率，只介乎13%至36%。

萊坊料明年上半年樓跌3%至5%

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，「YOHO WEST」熱賣主要與開價有關，若新盤以貼市價或折讓價推出，相信銷情都較為理想。他說，現時新盤貨尾量多，發展商推盤策略或需考慮地區、供應量等因素，舉例如啟德區涉及逾萬伙新盤供應，發展商開價難以太進取。他認為，息口屬影響樓市最大因素，始終未開始減息，在高息環境下影響買家購買力，估計樓市至明年第三季後才見起色，明年上半年整體樓價恐續受壓跌3%至5%，下半年則相對穩定。

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