YouGov最佳十大品牌排名出爐　yuu獲全港第三

英國網上市場調查和數據分析公司YouGov 近日公布全球最佳品牌排名。集會員獎賞計劃及電商平台於一身的應用程式yuu，今年在香港最佳品牌排行榜中排名第三，僅次於Google和YouTube，同時yuu亦是在過去一年進步最大的會員獎賞計劃和電子商務平台。

黃建邦：成績非常令人鼓舞

該排行榜會分析全球逾千品牌，並按照香港人眼中的整體品牌健康度指數、品牌的曝光次數、品質、價值、滿意度、聲譽等的平均分數來計算。事實上，yuu 亦在過去一年亦榮獲 YouGov香港最佳進步品牌，成功躋身三甲，為本年進步最多的品牌。

yuu市場推廣總監黃建邦表示：「我們很高興 yuu 成為本年最佳品牌排行榜上，位列榜首的本地品牌。自 2020年推出 yuu，我們一直致力於擴闊服務範圍，每天為會員帶來簡單、方便、愉快的體驗。最新的排名成績非常令人鼓舞，亦證明了推廣活動極受歡迎。最重要的是，yuu 精益求精，馬上成為香港人最愛的品牌。」

yuu會員逾400萬人

自 2020 年面世以來，yuu迅即成為全港最大型的會員獎賞計劃，網絡覆蓋逾2,500商店食肆，會員已超越400萬。yuu透過嶄新的合作與計劃繼續發展。在短短兩年內，yuu的服務擴展至保險產品、餐飲美饌、慈善活動，旗下一應俱全的yuu to me網購平台更提供一站式送貨服務，讓會員輕鬆在惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven 購物。

此外，yuu 在十月成功將業務拓展至新加坡，一網打盡新加坡最受歡迎的品牌，讓會員每天購物賺盡獎賞。

YouGov最佳十大品牌排名出爐