YouTube頻道「升旗易得道」認助曾志健偷渡　窩藏4人兩年花逾百萬

荃灣開槍案中槍的「健仔」曾志健，以及另外3人，在周三(13日)凌晨4時許在西貢北潭涌被捕，昨日下午於區域法院提堂。警方昨召開記者會交代案情時指，有網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃及協助藏匿。消息指，警方調查的正是YouTube頻道「升旗易得道」。而YouTube頻道「升旗易得道」兩名主持人，今日(15日)在其YouTube頻道上載兩條影片，直認藏匿4人，過去兩年更花費逾百萬元為4人提供住宿、食物等。兩人更表明自己自2020年港區國安法實施後，已於當年7月11日離港逍遙法外。

稱為4人兩年花費過百萬

兩人在頻道中指，當年是透過Telegram頻道「探子」搭上搭認識曾志健。「探子」得知「升旗易得道」一直有幫助「手足」，故在2020年8月尾至9月初，詢問兩人有沒有辦法可協助曾志健離開香港。兩人曾建議曾志健到美國領事館尋求庇護，豈料卻遭領事館拒絕，期間只能在香港匿藏。兩人又稱，近兩年，其為曾志健等4人提供住宿及三餐，並請專人煮飯及送飯。由於擔心4人匿藏期間感到沉悶，又會購買遊戲機及影片供其娛樂，每月開支約數萬元，總共花費過百萬元。兩人直言所有開支均由自己承擔，一直沒有用4人名義籌款，因擔心會連累其他人。

根據資料，「升旗易得道」自稱為新聞媒體，其YouTube 頻道最早於2015年成立，影片內容多涉及時事、財經、娛樂及賽馬等資訊。據知，總部曾設在香港，現時已轉往英國，「升旗易得道」曾在影片中聲稱在英國購入兩間酒店，部分房間可供「手足」居住。