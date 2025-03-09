YouTuber扮消防員食澳牛 網民斥損專業形象 消防處：已交警方跟進

近日有YouTuber為搏流量，全副裝備戴頭盔手套，扮成消防員光顧人氣茶記「澳牛」澳洲牛奶公司茶餐廳，並以「趕住救火」為由，催促店員落單。影片引來網民譴責，認為相關行為有損消防員的專業形象。 涉事Youtuber先是於周三(5日)在社交平台Facebook，上傳了有關片段，片名為「長沙灣消防員挑戰佐敦澳洲牛奶公司食光速餐！」，他及後於昨日(8日)在YouTube上載，內容相同，但一段時間較長(約11分鐘)的影片。影片的開頭，該名Youtuber身穿消防服截的士，上車後曾向司機稱自己是臨時演員，「趕住拍戲」並問「似唔似呀個造型」，司機回應稱「似」。

下車後，Youtuber便在餐廳門前排隊等候入內用餐，期間就說「食完嘢我哋去廟街救火」、更騷擾坐輪椅人士令其尷尬，不斷問「使唔使幫手，我係嚟幫你」。進入餐廳後多次聲稱「我食完嘢去救火！」，「去廟街救火」，又自稱隸屬「九龍區」。向侍應下單時又不斷催促「趕住救火，快啲快啲！」，侍應亦回應「真係似喎，救火喎」。用餐完畢後Youtuber又再次截的士，上車後再稱自己是臨時演員，「趕住拍戲」。 網民一面倒批評 影片內容引來網民一面倒的批評，大部分網民都認為事主冒充消防員的行為不當「消防員的形象被你破壞晒」、「影衰消防員冇你呢啲咁嘅質素」，有損消防員的專業形象。亦有部分網民對事主的大膽行為感到驚訝，認為開玩笑也要有底線，不應以專業人士的形象作為娛樂素材，擾亂公眾地方秩序，「咪喺公眾場所『火火火』咁大嗌，玩都要知底線」，同時令澳牛的店員感到非常無奈。

▼扮消防全過程▼

監禁6個月 事實上，根據香港法例第95章《消防條例》第27(3)條，任何人如非消防處成員，未經處長許可而穿著消防處的制服或穿著任何具有該制服的外觀或附有該制服的特標誌的服裝，即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。 消防處：已交由警方跟進 消防處亦就事件回覆傳媒查詢指，留意到有人在網上發佈影片，影片中一名男子在公眾地方身穿類似消防事故現場制服，並自稱消防人員。處方強調，該男子並非消防處屬員，影片中身穿衣物亦非消防處的制服或裝備。由於該男子涉嫌假冒公職人員，消防處已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。