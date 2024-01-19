YouTuber JFFT「床哥」任駐校實習社工2日被老師聯署辭退　港專將開記者會交代(持續更新)

YouTube頻道「JFFT」成員陳鈺麟（床哥）日前指，擔任一間中學的駐校實習社工僅兩日，則被老師聯署要求辭退，質疑因其YouTuber身份被定型，形容今次是人生中受到最不公義對待的一天。
「床哥」在其Instagram帳戶發布影片，講述事件。他指在昨日、他出任實習的第二天，晚上接獲其就讀院校致電，指該中學的老師聯署要求辭退他，但沒有透露原因。「床哥」透露實習前，輔導老師已了解他是YouTuber，當時亦有諮詢副校長意見，而副校長在他首天工作時稱「相信每個人有唔同一面、身分」，亦相信「床哥」的專業資格。
「床哥」指自己平日較文靜，與在社交平台的形象不同。即使實習時，有學生認得他並稱呼他作「床哥」，但他強調自己是以「陳鈺麟」的身分到校實習，希望學生可稱呼他「陳Sir」。
這兩天實習期間，「床哥」指已經接受校方不同要求，包括校方因應他的身分，不希望他馬上處理學生個案。因此只留在社工房處理文書工作，小息時會與學生聊天。他形容在短短兩天根本做不到甚麼，沒有發生有關工作表現的事。
對於被老師聯署要求辭退，他指期間沒有老師願意與實習社工傾談，質疑老師若有不滿，為何不主動了解。他反問自己是否犯法、是殺人犯還是大毒梟，「一個小小嘅實習社工竟然畀老師聯署」。他質疑「老師係咪好易就去定義一個人」，他作為YouTuber，拍片只是「Just for fun」。對於事件，「床哥」指「難以接受」、「好嬲好無奈」，「唔明點解會變成咁」。他又提到為了實習染髮、買衣服，接受很多不合理的條件，最後竟然變成如此，很無力、很想哭。
「床哥」指很希望留在該校實習
院校通知事件時，「床哥」指學校回應需幫他替換另一個實習地方。「床哥」提到校內仍有其他實習同學，故不想透露學校名稱，而自己很希望留在該校實習，反問因老師聯署離開，會否因學生聯署有機會重回工作。
翻查資料，「床哥」在實習前一晚，仍有在YouTube頻道開直播，題目疑涉召妓，夾雜大量粗口，還透露翌日一早要到學校實習，不能遲到。
《am730》已向有關中學及「床哥」就讀的香港專業進修學校(港專)查詢。港專今午將召開記者會，回應社會工作（榮譽）社會科學學士課程4年級學生陳鈺麟被終止實習一事，屆時港專校長陳卓禧及港專社會科學院院長兼系主任崔日雄將一同會見傳媒。