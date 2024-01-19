YouTuber JFFT「床哥」任駐校實習社工2日被老師聯署辭退　港專將開記者會交代(持續更新)

YouTuber JFFT「床哥」任駐校實習社工2日被老師聯署辭退 質疑被定型

YouTube頻道「JFFT」成員陳鈺麟（床哥）日前指，擔任一間中學的駐校實習社工僅兩日，則被老師聯署要求辭退，質疑因其YouTuber身份被定型，形容今次是人生中受到最不公義對待的一天。 「床哥」在其Instagram帳戶發布影片，講述事件。他指在昨日、他出任實習的第二天，晚上接獲其就讀院校致電，指該中學的老師聯署要求辭退他，但沒有透露原因。「床哥」透露實習前，輔導老師已了解他是YouTuber，當時亦有諮詢副校長意見，而副校長在他首天工作時稱「相信每個人有唔同一面、身分」，亦相信「床哥」的專業資格。

「床哥」指自己平日較文靜，與在社交平台的形象不同。即使實習時，有學生認得他並稱呼他作「床哥」，但他強調自己是以「陳鈺麟」的身分到校實習，希望學生可稱呼他「陳Sir」。

這兩天實習期間，「床哥」指已經接受校方不同要求，包括校方因應他的身分，不希望他馬上處理學生個案。因此只留在社工房處理文書工作，小息時會與學生聊天。他形容在短短兩天根本做不到甚麼，沒有發生有關工作表現的事。 對於被老師聯署要求辭退，他指期間沒有老師願意與實習社工傾談，質疑老師若有不滿，為何不主動了解。他反問自己是否犯法、是殺人犯還是大毒梟，「一個小小嘅實習社工竟然畀老師聯署」。他質疑「老師係咪好易就去定義一個人」，他作為YouTuber，拍片只是「Just for fun」。對於事件，「床哥」指「難以接受」、「好嬲好無奈」，「唔明點解會變成咁」。他又提到為了實習染髮、買衣服，接受很多不合理的條件，最後竟然變成如此，很無力、很想哭。