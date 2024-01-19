YouTuber JFFT「床哥」任駐校實習社工2日被辭退　港專：相信同學有專業表現 (持續更新)

YouTube頻道「JFFT」成員陳鈺麟（床哥）日前指，擔任一間中學的駐校實習社工僅兩日，則被老師聯署要求辭退，質疑因其YouTuber身份被定型，形容今次是人生中受到最不公義對待的一天。港專周五（19日）亦召開記者會交代事件。

【21:35更新】

九龍樂善堂表示，屬校為協助大專院校培養社工人才，過去數年一直和大專院校合作，提供實習機會予社工。該校於2022至23年度與港專學院合作，順利完成，今年2024年1月再為港專學院實習社工提供實習機會。



對於有報道及社交平台言論指，屬校老師聯署致函港專要求辭退某實習社工，該屬校經調查及了解後，並無此事。另學校老師向港專老師反映，留意到該實習同學網上狀況，港專表示會跟進。



該校因應事件已啟動危機處理小組，與教育局緊密聯繫，並與港專學院聯絡，港專主動表達已重新安排實習機會予該名學生。九龍樂善堂認為是次屬個別事件，絕不會因此而不提供社工實習機會予大專院校。

【18:00更新】

陳卓禧及崔日雄指，同學修讀社工的志向「好強」，在入學面試曾透露自己為何要修讀社工，指同學曾稱「想增長自己、進一步提升自己幫助更多觀眾」，又指上一個實習「兩個月完全沒問題，亦有直接服務對象」。

【17:50更新】

陳卓禧涉私隱問題未能透露事件當中原因，他指同學在網上有給予有需要觀眾的正能量；崔日雄則指，自任教同學第一日以來，對其表現亦「相當信任」，認為他在發放正能量，並相信其沒有言行沒有影響社工形象。

【17:45更新】

陳卓禧表示，暫不開名新機構的名稱，因希望同學及機構有一個較安靜的環境實習，亦未能得到同學同意，故不作透露。他補充，今次事件也是新時代面對的挑戰，希望社會可以積極去面對問題，亦指希望透過今次事件有成長及學習，亦可聽到同學分享，了解更多。

他重申，令同學完成實習，學業才是焦點，學院希望保障學生能夠順利完成學業，指大家相處關係才是重點，因「勉強無幸福」。

崔日雄回應指，今次事件未有影響與其他機構的關係，近兩日亦收到其他機構致電可以接收陳同學前往實習，與新機構已有充份溝通，絕對相信同學有專業。

【17:35更新】

陳卓禧稱，同學使用新方法是值得探索，面對新轉變，用新媒體形式、新手法接觸對象，或能帶來正能量，「呢個我哋係支持，能夠為社工專業帶來新做法」。他又指，同學此前已有參與實習，亦未有出現問題。

崔日雄指，已接觸該名同學近4年時間，相信他有專業社工表現，知道同學有網上頻道參與，不認為他違反專業守則。

【17:27更新】

港專校長陳卓禧教授及港專社會科學院院長兼系主任崔日雄教授在記者會上表示，關於大家關心問題，日內收到許多查詢，一名四年級同學在實習期間出現事情，對於事件細節，因為發生比較急，仍在全方位了解細節，期望與該位同學見面同傾談。

陳卓禧表示，將全力支持同學探索，陪伴同學同行，「支持佢，關心同學，給予盡可能的支援，對於同學情況，已經安排另一間機構完成實習要求」。

【17:09更新】

港專校長陳卓禧教授及港專社會科學院院長兼系主任崔日雄教授，即將開記者會交代事件。