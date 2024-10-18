熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-10-18 16:47:00

Zaha Hadid香港情緣　「建築女王」設計山頂俱樂部奪生涯首個國際獎

分享：
「建築女王」Zaha Hadid香港情緣 設計山頂俱樂部 奪生涯首個國際獎

「建築女王」Zaha Hadid香港情緣 設計山頂俱樂部 奪生涯首個國際獎

adblk5

中環新地標The Henderson今年中正式入伙，發展商恒基表示將會在大樓戶外休憩花園為建築師Zaha Hadid興建全亞洲首個雕塑公園，紀念這位2016年逝世、在建築界享負盛名的「曲線女王」。

Zaha Hadid是全球首位獲頒「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，2004年獲獎時更歷屆最年輕得主，才華橫溢。雖然Zaha Hadid在香港的第一件作品「理工大學創新樓」在2014年才開幕，但其實早在1982年Zaha Hadid未成名之時，她已與香港結下不解緣。

文章出處：「當代中國」網站

「建築界諾貝爾」首位女得主 Zaha Hadid作品富未來主義

伊拉克裔英籍建築師Zaha Hadid是首位獲得「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，作品風格鮮明，帶有強烈的未來主義色彩。

數學系出身的Zaha Hadid，擅長把複雜的幾何概念化作曼妙流暢的曲線，因而被譽為建築界的「曲線女王」。Zaha Hadid早期作品可見曲折的外牆、尖銳的稜角，設計前衞大膽；而流動的線條、動感的型態亦是她的作品標記。她曾經說過：「There is no future without curves.（沒有曲線就沒有未來）」，這番話正好用來概括她後期作品的建築特色。

adblk6
扎哈對於建築有以下看法：「I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think.（我不認為建築只是一個遮風擋雨的地方，一個簡單的圍封之地。它應該能夠讓你興奮，讓你平靜，讓你思考。）」（圖片來源：Getty）

扎哈對於建築有以下看法：「I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think.（我不認為建築只是一個遮風擋雨的地方，一個簡單的圍封之地。它應該能夠讓你興奮，讓你平靜，讓你思考。）」（圖片來源：Getty）

Zaha Hadid作品遍全球 廣州大劇院為內地處女作

Zaha Hadid建築事務所Zaha Hadid Architects的作品遍布全球，得意之作包括：英國倫敦奧運游泳場館「倫敦水上活動中心」、意大利羅馬「MAXXI國立21世紀藝術博物館」、南韓首爾「東大門設計廣場DDP」、阿塞拜疆「阿利耶夫文化中心」；內地方面第一件作品是被視為「不可能實現的設計」的廣州大劇院，另還有「新世界七大奇蹟」北京大興國際機場，以及有「曲線大樓」之稱的北京望京SOHO、銀河SOHO等。

延伸閱讀型格建築｜無限極廣場廣州總部 ∞造型突顯科技與環保建築美

流動的線條和動感的美態，都是「建築女王」扎哈‧哈迪德（Zaha Hadid）的作品特色。圖為這位曲線女王設計的阿塞拜疆阿利耶夫文化中心（Heydar Aliyev Center）。（網上圖片） 札哈設計的意大利羅馬「MAXXI國立21世紀藝術博物館」，歷時10年興建。翻查報道，博物館耗資額高達2億美元興建。（網上圖片） 札哈及其團隊設計的作品遍布全球，圖中的北京大興機場是世界規模最大的單體機場航站樓，壯觀又充滿未來感。（圖片來源：Getty） 札哈在中國的「處女作」兼「成名作」廣州大劇院2010年落成，外牆由5,000塊玻璃及多達75,000塊石材組成，形成不規則表面，晚上光影效果絕美。（圖片來源：視覺中國）

Zaha Hadid成立事務所14載 始建成第一件作品

從上述長長的作品清單來看，Zaha Hadid履歷亮麗，備受各地政府及發展商賞識。不過風光背後，Zaha Hadid其實有一段很長時間，被同行揶揄為「紙上建築師」。

由1979年Zaha Hadid成立自己的建築事務所，到1993年第一件建築作品「德國維特拉消防站（Vitra Fire Station）」真正落成，足足有14年時間，Zaha Hadid的建築夢都未能實現。但Zaha Hadid未有放棄，一直畫，一直參賽，爭取曝光，一直等候屬於她的建築舞台。

儘管Zaha Hadid的設計出類拔萃，創新大膽，獲獎無數，但亦因為過於前衞，天馬行空，使得造價高昂，興建極具難度，經常被視為「不可能任務」，方案往往到落實挑選和執行階段就被摒棄，讓她有志難伸。

延伸閱讀中國首位普利茲克獎建築師 王澍：榮譽與妻子共有

扎哈曾經說過，身為女性獨自在男性主導的建築界打拼，過程非常艱巨。但她最終憑著對建築的獨到見解、大膽豐富的創作和努力不懈與堅持，在建築界闖出名堂。其名句包括：「There are 360 degrees, so why stick to one? （世界有360度，為何要局限於一個角度？）」圖片攝於1985年扎哈的倫敦工作室。（圖片來源：Getty）

扎哈曾經說過，身為女性獨自在男性主導的建築界打拼，過程非常艱巨。但她最終憑著對建築的獨到見解、大膽豐富的創作和努力不懈與堅持，在建築界闖出名堂。其名句包括：「There are 360 degrees, so why stick to one? （世界有360度，為何要局限於一個角度？）」圖片攝於1985年扎哈的倫敦工作室。（圖片來源：Getty）

香港未算擁有太多Zaha Hadid的建築作品，但想必在Zaha Hadid心中，香港絕對佔一席位。因為「建築女王」Zaha Hadid生平第一個國際性建築獎項，正是在香港奪得。

不過這個獎，同時成為Zaha Hadid建築生涯的一個遺憾。

1980年代扎哈‧哈迪德為香港山頂設計的The Peak Leisure Club（山頂俱樂部）雖然獲選冠軍設計，但最終並未有落實興建。雖然如此，扎哈憑着這個設計平地一聲雷，在國際建築界備受矚目。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）

1980年代扎哈‧哈迪德為香港山頂設計的The Peak Leisure Club（山頂俱樂部）雖然獲選冠軍設計，但最終並未有落實興建。雖然如此，扎哈憑着這個設計平地一聲雷，在國際建築界備受矚目。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）

香港山頂俱樂部建築設計奪冠 鋒芒初露

1982至83年，成立事務所不到幾年的Zaha Hadid，參加了香港山頂項目「The Peak Leisure Club」的設計比賽。Zaha Hadid在作品大膽提出夷平部分山頂位置，利用挖掘出來的山石興建一座形態歪斜且角度尖銳的建築。

設計圖中的建築依山流動，與周遭的地理和水域融為一體，由一層層的樓板堆建而成，概念是把向上發展的摩天大樓旋轉90度，變成一道道的橫梁，中央位置留空，容納四層的會所設施、住宅及休憩空間。

「The Peak Leisure Club」破格的設計，讓當時寂寂無聞的Zaha Hadid獲得評判賞識，從超過500個參賽作品中脫穎而出，摘下冠軍，在建築界鋒芒初露。

延伸閱讀中銀大廈捲風水漩渦 貝聿銘巧妙化解

adblk7
扎哈的山頂俱樂部建築還有段插曲。據當年山頂項目的評判、日本建築大師磯崎新憶述，當年扎哈的設計早在初審被淘汰，是磯崎新從被「篩走」的方案把她的作品撈回來，最終更贏得冠軍。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）

扎哈的山頂俱樂部建築還有段插曲。據當年山頂項目的評判、日本建築大師磯崎新憶述，當年扎哈的設計早在初審被淘汰，是磯崎新從被「篩走」的方案把她的作品撈回來，最終更贏得冠軍。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）

設計被指「破壞太平山景觀」 終沒建山頂建築成遺憾

然而，這個前衞而瘋狂的設計，最終卻被指「破壞太平山景觀」及造價過高等而未有落實。既是Zaha Hadid的遺憾，也成了香港建築界的遺憾。

「有機會的話，我還想在原址再設計一次。」Zaha Hadid曾如此說。

2004年，Zaha Hadid獲頒建築界最高殊榮普立茲克獎，成為真正的「建築女王」。那一年，她從抽屜底翻出20多前年的山頂項目重新設計，讓人重新關注她與香港的一段情。

十年後、即2014年，理工大學賽馬會創新樓在尖沙咀開幕，Zaha Hadid終於在香港建成自己的作品。

開幕那天，Zaha Hadid建築事務所的幻燈片是這樣寫着：「一切從香港開始！」

延伸閱讀型格建築｜名建築師貝聿銘親手打造 蘇州博物館新館「別出心裁」

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 