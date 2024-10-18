Zaha Hadid香港情緣　「建築女王」設計山頂俱樂部奪生涯首個國際獎

中環新地標The Henderson今年中正式入伙，發展商恒基表示將會在大樓戶外休憩花園為建築師Zaha Hadid興建全亞洲首個雕塑公園，紀念這位2016年逝世、在建築界享負盛名的「曲線女王」。
Zaha Hadid是全球首位獲頒「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，2004年獲獎時更歷屆最年輕得主，才華橫溢。雖然Zaha Hadid在香港的第一件作品「理工大學創新樓」在2014年才開幕，但其實早在1982年Zaha Hadid未成名之時，她已與香港結下不解緣。
文章出處：「當代中國」網站
「建築界諾貝爾」首位女得主 Zaha Hadid作品富未來主義
伊拉克裔英籍建築師Zaha Hadid是首位獲得「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，作品風格鮮明，帶有強烈的未來主義色彩。
數學系出身的Zaha Hadid，擅長把複雜的幾何概念化作曼妙流暢的曲線，因而被譽為建築界的「曲線女王」。Zaha Hadid早期作品可見曲折的外牆、尖銳的稜角，設計前衞大膽；而流動的線條、動感的型態亦是她的作品標記。她曾經說過：「There is no future without curves.（沒有曲線就沒有未來）」，這番話正好用來概括她後期作品的建築特色。
Zaha Hadid作品遍全球 廣州大劇院為內地處女作
Zaha Hadid建築事務所Zaha Hadid Architects的作品遍布全球，得意之作包括：英國倫敦奧運游泳場館「倫敦水上活動中心」、意大利羅馬「MAXXI國立21世紀藝術博物館」、南韓首爾「東大門設計廣場DDP」、阿塞拜疆「阿利耶夫文化中心」；內地方面第一件作品是被視為「不可能實現的設計」的廣州大劇院，另還有「新世界七大奇蹟」北京大興國際機場，以及有「曲線大樓」之稱的北京望京SOHO、銀河SOHO等。
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Zaha Hadid成立事務所14載 始建成第一件作品
從上述長長的作品清單來看，Zaha Hadid履歷亮麗，備受各地政府及發展商賞識。不過風光背後，Zaha Hadid其實有一段很長時間，被同行揶揄為「紙上建築師」。
由1979年Zaha Hadid成立自己的建築事務所，到1993年第一件建築作品「德國維特拉消防站（Vitra Fire Station）」真正落成，足足有14年時間，Zaha Hadid的建築夢都未能實現。但Zaha Hadid未有放棄，一直畫，一直參賽，爭取曝光，一直等候屬於她的建築舞台。
儘管Zaha Hadid的設計出類拔萃，創新大膽，獲獎無數，但亦因為過於前衞，天馬行空，使得造價高昂，興建極具難度，經常被視為「不可能任務」，方案往往到落實挑選和執行階段就被摒棄，讓她有志難伸。
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香港未算擁有太多Zaha Hadid的建築作品，但想必在Zaha Hadid心中，香港絕對佔一席位。因為「建築女王」Zaha Hadid生平第一個國際性建築獎項，正是在香港奪得。
不過這個獎，同時成為Zaha Hadid建築生涯的一個遺憾。
香港山頂俱樂部建築設計奪冠 鋒芒初露
1982至83年，成立事務所不到幾年的Zaha Hadid，參加了香港山頂項目「The Peak Leisure Club」的設計比賽。Zaha Hadid在作品大膽提出夷平部分山頂位置，利用挖掘出來的山石興建一座形態歪斜且角度尖銳的建築。
設計圖中的建築依山流動，與周遭的地理和水域融為一體，由一層層的樓板堆建而成，概念是把向上發展的摩天大樓旋轉90度，變成一道道的橫梁，中央位置留空，容納四層的會所設施、住宅及休憩空間。
「The Peak Leisure Club」破格的設計，讓當時寂寂無聞的Zaha Hadid獲得評判賞識，從超過500個參賽作品中脫穎而出，摘下冠軍，在建築界鋒芒初露。
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設計被指「破壞太平山景觀」 終沒建山頂建築成遺憾
然而，這個前衞而瘋狂的設計，最終卻被指「破壞太平山景觀」及造價過高等而未有落實。既是Zaha Hadid的遺憾，也成了香港建築界的遺憾。
「有機會的話，我還想在原址再設計一次。」Zaha Hadid曾如此說。
2004年，Zaha Hadid獲頒建築界最高殊榮普立茲克獎，成為真正的「建築女王」。那一年，她從抽屜底翻出20多前年的山頂項目重新設計，讓人重新關注她與香港的一段情。
十年後、即2014年，理工大學賽馬會創新樓在尖沙咀開幕，Zaha Hadid終於在香港建成自己的作品。
開幕那天，Zaha Hadid建築事務所的幻燈片是這樣寫着：「一切從香港開始！」
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