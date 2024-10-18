Zaha Hadid香港情緣　「建築女王」設計山頂俱樂部奪生涯首個國際獎

「建築女王」Zaha Hadid香港情緣 設計山頂俱樂部 奪生涯首個國際獎

中環新地標The Henderson今年中正式入伙，發展商恒基表示將會在大樓戶外休憩花園為建築師Zaha Hadid興建全亞洲首個雕塑公園，紀念這位2016年逝世、在建築界享負盛名的「曲線女王」。 Zaha Hadid是全球首位獲頒「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，2004年獲獎時更歷屆最年輕得主，才華橫溢。雖然Zaha Hadid在香港的第一件作品「理工大學創新樓」在2014年才開幕，但其實早在1982年Zaha Hadid未成名之時，她已與香港結下不解緣。 文章出處：「當代中國」網站

「建築界諾貝爾」首位女得主 Zaha Hadid作品富未來主義 伊拉克裔英籍建築師Zaha Hadid是首位獲得「建築界諾貝爾」普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的女性，作品風格鮮明，帶有強烈的未來主義色彩。 數學系出身的Zaha Hadid，擅長把複雜的幾何概念化作曼妙流暢的曲線，因而被譽為建築界的「曲線女王」。Zaha Hadid早期作品可見曲折的外牆、尖銳的稜角，設計前衞大膽；而流動的線條、動感的型態亦是她的作品標記。她曾經說過：「There is no future without curves.（沒有曲線就沒有未來）」，這番話正好用來概括她後期作品的建築特色。

扎哈對於建築有以下看法：「I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you, to make you think.（我不認為建築只是一個遮風擋雨的地方，一個簡單的圍封之地。它應該能夠讓你興奮，讓你平靜，讓你思考。）」（圖片來源：Getty）

Zaha Hadid作品遍全球 廣州大劇院為內地處女作 Zaha Hadid建築事務所Zaha Hadid Architects的作品遍布全球，得意之作包括：英國倫敦奧運游泳場館「倫敦水上活動中心」、意大利羅馬「MAXXI國立21世紀藝術博物館」、南韓首爾「東大門設計廣場DDP」、阿塞拜疆「阿利耶夫文化中心」；內地方面第一件作品是被視為「不可能實現的設計」的廣州大劇院，另還有「新世界七大奇蹟」北京大興國際機場，以及有「曲線大樓」之稱的北京望京SOHO、銀河SOHO等。 延伸閱讀：型格建築｜無限極廣場廣州總部 ∞造型突顯科技與環保建築美

Zaha Hadid成立事務所14載 始建成第一件作品 從上述長長的作品清單來看，Zaha Hadid履歷亮麗，備受各地政府及發展商賞識。不過風光背後，Zaha Hadid其實有一段很長時間，被同行揶揄為「紙上建築師」。 由1979年Zaha Hadid成立自己的建築事務所，到1993年第一件建築作品「德國維特拉消防站（Vitra Fire Station）」真正落成，足足有14年時間，Zaha Hadid的建築夢都未能實現。但Zaha Hadid未有放棄，一直畫，一直參賽，爭取曝光，一直等候屬於她的建築舞台。 儘管Zaha Hadid的設計出類拔萃，創新大膽，獲獎無數，但亦因為過於前衞，天馬行空，使得造價高昂，興建極具難度，經常被視為「不可能任務」，方案往往到落實挑選和執行階段就被摒棄，讓她有志難伸。 延伸閱讀：中國首位普利茲克獎建築師 王澍：榮譽與妻子共有

扎哈曾經說過，身為女性獨自在男性主導的建築界打拼，過程非常艱巨。但她最終憑著對建築的獨到見解、大膽豐富的創作和努力不懈與堅持，在建築界闖出名堂。其名句包括：「There are 360 degrees, so why stick to one? （世界有360度，為何要局限於一個角度？）」圖片攝於1985年扎哈的倫敦工作室。（圖片來源：Getty）

香港未算擁有太多Zaha Hadid的建築作品，但想必在Zaha Hadid心中，香港絕對佔一席位。因為「建築女王」Zaha Hadid生平第一個國際性建築獎項，正是在香港奪得。 不過這個獎，同時成為Zaha Hadid建築生涯的一個遺憾。

1980年代扎哈‧哈迪德為香港山頂設計的The Peak Leisure Club（山頂俱樂部）雖然獲選冠軍設計，但最終並未有落實興建。雖然如此，扎哈憑着這個設計平地一聲雷，在國際建築界備受矚目。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）

香港山頂俱樂部建築設計奪冠 鋒芒初露 1982至83年，成立事務所不到幾年的Zaha Hadid，參加了香港山頂項目「The Peak Leisure Club」的設計比賽。Zaha Hadid在作品大膽提出夷平部分山頂位置，利用挖掘出來的山石興建一座形態歪斜且角度尖銳的建築。 設計圖中的建築依山流動，與周遭的地理和水域融為一體，由一層層的樓板堆建而成，概念是把向上發展的摩天大樓旋轉90度，變成一道道的橫梁，中央位置留空，容納四層的會所設施、住宅及休憩空間。 「The Peak Leisure Club」破格的設計，讓當時寂寂無聞的Zaha Hadid獲得評判賞識，從超過500個參賽作品中脫穎而出，摘下冠軍，在建築界鋒芒初露。 延伸閱讀：中銀大廈捲風水漩渦 貝聿銘巧妙化解

扎哈的山頂俱樂部建築還有段插曲。據當年山頂項目的評判、日本建築大師磯崎新憶述，當年扎哈的設計早在初審被淘汰，是磯崎新從被「篩走」的方案把她的作品撈回來，最終更贏得冠軍。（圖片來源：Zaha Hadid Foundation）