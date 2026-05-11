依時能源｜環保、安全、穩定 全面推動可持續發展｜傑出可持續企業大獎非上市公司(能源)

依時能源

依時能源一直致力提供可靠的能源服務，作為港澳主要的石油氣供應商之一，旗下的標準、美孚及蜆殼三大石油氣品牌，為超過30萬戶的家庭、工商業及政府機構提供穩定、安全且可靠的石油氣燃料。今天，可持續發展植根各行各業，依時能源的發展規劃及日常運作中全面融入ESG理念。

節約能源 實現碳中和 透過多方面管理，依時能源有序地配合香港特區政府於2050年前實現碳中和的目標，青衣石油氣倉庫已完成安裝近300塊太陽能板，每年可產生超過8萬度電，同時持續優化倉庫污水處理及引入低排放運輸車隊，推動減碳。此外，辦公室全面實踐綠色文化，奉行減少耗用、重複使用、修復重用及循環再用的「4R」政策，透過工作坊及參觀，提高員工的環保意識。為教育大眾妥善處理卡式氣瓶罐，依時能源為首家出售卡式氣同時兼備回收設施的公司，回收計劃自2024年舉行，共回收近1,500個卡式氣瓶罐進行環保升級再造。依時能源採用符合ISO14001標準的環境管理系統，依據國際指標，不斷求進。

安全為本 制度化管理 作為氣體供應商，安全是企業的首要責任。依時能源為客戶建立嚴謹檢測制度，每12至18個月委託註冊技工上門檢查爐具及喉管。此外，公司引入多項智能及數碼化監控技術，包括「智慧氣體洩漏監察系統」、「Computerized Maintenance Management System」及「WATCHDOG System（電力供應監控系統）」，利用科技提升安全標準。依時能源保障客戶外，更重視員工安全，建立系統化的安全指引，加上持續培訓及演習，無工傷事故超過1,000萬小時，成功為員工營造安全、健康工作環境。