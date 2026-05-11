葡京餐飲集團｜延續頂級品味與綠色承諾 實踐永續餐飲藍圖｜傑出可持續企業大獎非上市公司(食品及飲品)

香港貴為美食之都，餐飲業每日產生大量碳排放與廚餘，如何在追求卓越餐飲體驗的同時，肩負起環境保護責任，是業界極需深思的課題。葡京餐飲集團（葡京餐飲）將可持續發展視為核心價值，行政總裁鄧偉健指，集團的目標不僅是為食客提供高品質餐飲體驗，更要負責任地營運，為社區和餐飲業界的可持續未來作出實質貢獻。

葡京餐飲旗下L’Atelier de Joël Robuchon Hong Kong曾於2012至2024年連續13年榮獲米芝蓮三星，餐廳於2025年9月完成翻新搬遷後，短短數月內便榮獲2026年米芝蓮二星及黑珍珠二鑽殊榮。

採用「A 級」能源標籤設備 主動安排廚餘處理 這份使命感並非流於口號，而是實實在在的營運準則。鄧偉健強調，作為餐飲業界的一份子，他們有責任盡己所能推動環保：「我經常跟團隊說，當有選擇可以節省能源或減碳時，我們都盡量去做。」他坦言，實踐ESG之路並非毫無挑戰，最大的挑戰在於成本控制及營運模式的轉變。無論是引入環保設備、採用可持續原材料，初期都需要較高的資本投資，同時亦要面對尋找合適供應商的困難。但透過提升能源效益、減少浪費及優化流程，初期的高昂成本隨著時間逐步攤分，並以實際數據證明可持續措施能同時帶來環境效益及營運回報。集團發現，將可持續發展納入核心營運策略後，企業的整體抗風險能力與長遠競爭力均有所提升。

鄧偉健舉例，葡京餐飲近年在新項目及旗下廚房中，大量引入具備「A 級」能源標籤的臥式雪櫃及環保煙罩等設備。此外，集團更與獲得CIBSE嵌入碳認證的Precision Refrigeration合作，採用R290天然冷媒。雖然冷媒成本較高，但此舉能將全球變暖潛能值（GWP）降至趨近於零，大幅減輕對環境的負擔。而針對餐飲業常見的廚餘問題，葡京餐飲積極參與各大購物商場的「廚餘回收計劃」，將廚餘轉化為可再生電力和堆肥，推動循環經濟。鄧偉健補充，即使在部分商場尚未推行回收計劃前，集團亦已具備高度的環保自覺，主動安排廚餘處理。

推動負責任採購 與剩食救助平台合作 葡京餐飲亦大力推動負責任採購。集團100%使用非籠養雞，並與本地農場Full Nature Farms及「香港原蜜」本地養蜂場合作，採用無農藥、無重金屬認證的農作物。鄧偉健分享，集團鼓勵廚師親自到本地街市或農場採購，這不僅減少了食材長途運輸所產生的碳排放，更發掘出許多優質的新鮮在地食材，將過去依賴外國進口食材的比例大幅降低，達到減碳與支持本地經濟的雙贏局面。 減少食物浪費同樣是葡京餐飲另一項重要目標。集團與剩食救助平台Yindii合作，以優惠價格出售旗下餐廳（包括高耗損的自助餐餐廳）的剩餘高品質食品。鄧偉健對此表示肯定，指出自助餐的食物質素極高，能以商業價格減少廚餘，是非常環保的做法。他亦強調，在推動這項計劃時，集團始終堅持極高的衛生與品質標準，確保消費者的體驗與安全。

綠色理念延伸至顧客餐桌 集團更從營運細節著手，將綠色理念延伸至顧客的餐桌上。現時傳統餐廳的菜單（Menu）多選用塑膠（PVC）或動物皮革材質製作，然而葡京餐飲特別選用以樹枝製作的可再生紙造皮物料。鄧偉健透露，這款環保物料雖然在初期成本高達傳統選材的4倍，但其外觀與質感媲美真皮，完美維持了高級餐廳的精緻品味。更重要的是，它的耐用度極高，長遠而言能大幅減少更換頻率，有效節省資源並真正實踐低碳生活。這項創新舉措不僅減輕了前線員工頻繁更換餐牌的負擔，更引起了同行與商場的關注及效法，發揮了積極的行業帶頭作用。