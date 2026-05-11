中國工商銀行(亞洲)有限公司｜推動綠色與可持續金融 促進社會低碳轉型｜傑出可持續企業大獎非上市公司(銀行)

中國工商銀行（亞洲）作為中國工商銀行境外業務旗艦，及香港具本地系統重要性銀行，多年來一直以建設「具有良好聲譽的綠色與可持續銀行」為願景，將ESG理念融入企業核心策略，透過綠色金融、普惠金融、積極推動節能低碳、社會共融，務求以高質量的金融服務，助力經濟、環境和社會的可持續發展。

多元服務擴大綠色金融業務 近年來，中國工商銀行（亞洲）緊密聯動工銀集團境內外機構，創新打造綠色及可持續貸款、綠色及可持續債券、綠色存款、綠色按揭、綠色貿融、ESG基金、碳交易等的一攬子產品服務。截至2025年末，綠色及可持續貸款餘額達341.80億港元。債券市場方面，2025年，該行成功參與中國財政部首筆綠色主權債券、亞太地區最長年期社會責任債券、香港特區政府最大規模數碼綠色債券，以及中國內地地方政府發行的最大規模人民幣計價ESG離岸債券等項目，承銷綠色及可持續債券26筆，投資餘額為188.93億港元。而且持續擴大綠色存款業務規模，涵蓋港幣、美元、人民幣三種主要貨幣及八種常用存款期限，支持客戶按其需要辦理指定綠色存款產品，年內綠色存款交易額達123.04億港元。

加強內部合規內控管理 中國工商銀行（亞洲）秉持集團政策方針，將對ESG因素的考量納入經營發展和風險管控。2025年，開展公司信貸合規專項檢查，並以高效的合規機制支持金融產品服務多元化發展，例如就分銷綠色債券，完成差異分析及建立相關合規流程，推動「跨境理財通」南向通開戶身份認證線上化。配合現今科技發展，該行更在合規內控、反洗錢反詐騙工作中引入人工智能技術。

積極投身慈善公益 回饋社會 工銀亞洲慈善基金持續開展多元化社會公益項目，2025年，「工銀光明行——職專育才扶苗計劃」聯動跨界合作夥伴，共同資助16名來自中國工商銀行四川定點幫扶地區的優秀高中畢業生赴港升學，提供學費資助、生活津貼及企業參訪機會等，並配合「職專畢業生留港計劃」，為香港創科行業注入新動力。 另外，與香港青年協會合作推出「青年減碳平台 —— 校園減碳行動大使計劃」，包括「低碳飲食月」、「採用電風扇月」和「有機農莊低碳生活體驗」等創新活動，鼓勵學生量化減碳行為，並記錄至線上平台，同時將減碳量轉化為兌換參與環保活動的機會，推動環保教育。年內動員全港近14,000名中小學生參與計劃，由2023年至今累計減碳量達270萬公斤，相當於種植約11萬棵樹的年減碳量。