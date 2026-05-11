友邦保險(國際)有限公司｜AIA致力推動社會可持續發展 共創「健康長久好生活」｜傑出可持續企業大獎上市公司(保險)

AIA再度於am730「ESG綠色發展及碳中和大獎」中榮獲「傑出可持續企業大獎——上市公司（保險）」，充分肯定其將可持續發展理念融入業務的長期承諾。AIA的可持續發展方向圍繞五大策略支柱，旨在建設更健康、更共融的社區，並協助大眾實踐「健康長久好生活」。

健康和保健︰推廣「健康長久好生活」 健康和保健一直是AIA整體可持續發展策略的重點。延續這一理念，AIA於2022年推出「AIA One Billion」行動，目標於2030年前於亞洲區內推動十億人實踐「健康長久好生活」。同時，AIA透過「再想健康」，鼓勵大眾重新審視健康的定義，並將健康視作身體、心理、財務和環境健康之間的平衡。 在此策略的基礎上，AIA進一步將健康轉化為具體行動，透過多元活動促進大眾的身心靈健康。其中一個具代表性的例子，是位於中環海濱的地標友邦保險呈獻——「香港摩天輪」，為市民及遊客提供欣賞維港天際線及迷人景色的休閒空間。此外，毗鄰的「AIA Vitality公園」亦免費對公眾開放，並定期舉辦各種免費康體活動，鼓勵大眾積極參與。

而為中、小學生而設的「AIA健康校園計劃」，提供由健康專家撰寫，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題的免費教學資源。計劃旨在讓學生從小掌握健康知識，實踐健康生活，為「健康長久好生活」奠定基礎。

AIA亦相信，藝術是促進身心健康的重要元素。因此，公司透過展覽和音樂等不同藝術形式，鼓勵大眾在繁忙生活中透過藝術獲得喘息與靈感，重新思考自己的健康與生活節奏。例如，早前舉行的《趙無極：版藝匠心》特別展覽，由友邦香港擔任主要贊助之一，呈獻這位被譽為20世紀中後期其中一位最具影響力的抽象畫家的畫作。同時，AIA亦積極將國際級的音樂盛事帶來香港，包括國際天團Coldplay、華語天后G.E.M. 鄧紫棋、國寶級歌手周深等，為社區締造難忘的體驗。

除了促進個人健康，AIA亦積極推動社區連結。透過由Great China Entertainment Group（GCEG）主辦、友邦香港冠名贊助的「友邦嘉年華」，公司與主辦單位及合作夥伴攜手捐出超過50,000張門票予慈善機構及社區團體，並推動「玩具捐贈計劃」，鼓勵市民將贏得的毛公仔捐贈予有需要的兒童及家庭，延續關愛精神。 可持續投資︰推進可持續投資方針 在推動健康生活之餘，AIA亦將可持續理念延伸至投資層面。於2025年，公司持續將ESG因素納入其投資組合，進一步推進可持續投資方針，包括以在2050年或以前實現淨零排放為目標，並配合已獲科學基礎減量目標倡議（SBTi）驗證的短期投資目標，以及集團的氣候轉型計劃。

同時，AIA亦積極參與協作互動項目，例如加入Climate Action 100+（CA100+）公司交流小組，以及參與由亞洲投資者氣候變化聯盟（AIGCC）統籌的投資者協作倡議，以促進更廣泛的氣候行動。 可持續營運︰把可持續發展融入日常營運 在營運層面，AIA亦將可持續發展理念納入集團核心營運，透過更環保的建築和能源選擇，持續提升環境表現。所有新建及收購的商業房地產均須符合認可的綠色建築標準，以減少排放及提升員工福祉。

員工及文化︰推動教育與內部文化 AIA深信人才與教育是可持續發展的關鍵，因此持續投放資源於人才培育及社區發展。「友邦獎學金」由友邦慈善基金與香港10間大學攜手執行，至今已惠及接近500名獎學金得獎者，並慶祝超過140名獎學金得獎者畢業。2025年，友邦慈善基金啟動全新「友邦使命實踐計劃」，旨在將其影響力延伸至財務支援以外的層面，為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨。

為進一步深化內部文化，AIA推行「AIA CAN：生態辦公室運動」，透過多元化體驗，鼓勵員工培養環保意識與建立綠色生活習慣，將環境健康理念融入日常工作文化之中，並為辦公室內外的可持續社區發展作出貢獻。 此外，AIA亦鼓勵員工參與義工服務，透過企業文化推動關愛精神，積極回應社會不同群體的需要。

有效的管治︰推展高水平管治機制 完善的管治制度是AIA推動可持續發展的重要基石。於2025年，公司進一步加強集團管治紀律與透明度，深化董事會與員工的聯繫，並透過集團風險管理架構及營運風險及管控架構，將風險管治深度融入於業務流程，確保機制行之有效。 面對快速發展的科技環境，AIA亦積極應對網絡安全、數據私隱及模型風險等新興風險，包括強化控制措施、推行強制培訓，以及落實模型風險政策。同時，公司持續提升網絡韌性水平，各個重要資訊安全部門繼續取得SOC 2鑒證和ISO 27001認證，並在集團推行「負責任使用人工智能」（RUAI）培訓課程，旨在推動員工以安全、公平和尊重私隱的方式使用人工智能。