華懋集團｜以行動實踐零碳承諾 邁向可持續未來｜傑出可持續企業大獎非上市公司(地產)

面對氣候變化帶來的迫切挑戰，如何在發展與保育之間取得平衡，已成為企業能否長遠發展的關鍵。華懋集團一直致力將可持續發展理念全面融入業務策略與營運之中，致力邁向零碳未來，並在過程中為環境、社會及不同持份者創造共贏價值。憑藉在減碳、綠色建築及可持續發展方面的卓越表現，華懋榮獲am730頒發的「ESG綠色發展及碳中和大獎2025」，充分肯定集團在推動低碳轉型上的前瞻視野與實際成果。

訂立清晰目標 以進取路線圖推動減碳轉型 為有系統地應對氣候風險，華懋早於數年前已制定進取而具體的《減碳路線圖－CCG 3050+》，以2020年作為基準年，承諾於2030年前把集團營運碳強度減少51.8%，並朝2050年實現更長遠的低碳願景。這不僅是對國際氣候目標的積極回應，更反映集團將環境責任視為核心業務策略的重要一環。 截至2024年，集團碳強度已成功減少27.7%，進展理想，清楚展現減碳策略的成效與可行性。這些成果，來自對能源效益管理的不斷優化、對可再生能源及創新科技的持續投資，以及跨部門的協作與執行力，亦彰顯華懋以數據和行動推動可持續發展的決心。

以創新綠色建築科技 引領行業轉型 作為本地具規模的地產發展商，華懋深明建築物在整體碳排放中佔據重要比重，因此在項目規劃、設計、施工及營運階段，均積極引進創新綠色建築科技，務求從源頭降低對環境的影響。 其中最具代表性的例子，是集團在住宅項目「ECHO HOUSE瑜悅」中，成為香港首家採用「組裝合成」建築法（MiC）的私人發展商。MiC建築法透過在工廠預先製造建築組件，再運送到地盤進行組裝，不但有效縮短施工時間，亦能減少建築廢料、降低噪音及塵埃排放，同時提升施工安全及質量，為業界樹立更高效、更環保的施工典範。

全面提升物業組合可持續表現 除了新建項目，華懋亦同樣重視既有物業的可持續表現。現時，集團所有新建重點發展項目均已取得綠建環評（BEAM Plus）的金級或以上，而在龐大而多元的既有物業組合中，亦已有97.5%成功獲得相關綠色建築認證，涵蓋住宅、商場、酒店、辦公室及工廈等不同物業類型。 透過系統化的能源審核、樓宇設施升級、引入智能管理系統，以及與專業顧問和業界夥伴緊密合作，華懋正穩步朝向「100%物業獲取綠色建築認證」的目標邁進，進一步提升整體資產的長遠價值與氣候韌性。

ESG不止於環保 與社區攜手共創可持續未來 華懋深信，可持續發展不應局限於環境層面，更需要結合社會責任及良好管治，才能帶來真正長遠的改變。因此，集團在推動業務發展的同時，亦積極與社區同行，透過不同形式的社區營造及公眾活動，促進人與社區之間的連結，建立具歸屬感的生活環境。