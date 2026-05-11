載通國際有限公司｜以電巴營運經驗 助綠色運輸發展｜傑出可持續企業大獎上市公司(公共運輸)

載通國際有限公司（載通國際，00062）是香港及內地具領導地位的公共運輸營運者，旗下擁有九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）和龍運巴士有限公司（「龍運」），集團每日服務過百萬市民，深諳環境、社會及管治（ESG）對企業的發展尤其重要。集團的願景是透過安全營運、創新服務、關懷社會，及保護環境等範疇，實踐可持續發展。集團的ESG工作小組已訂下2024-2028財政年度六個五年期環保績效指標，致力邁向碳中和目標。

擴展電巴車隊 推動環境可持續 九巴連同龍運作為全港最大專營巴士公司，持續推動綠色運輸發展，從研究、引入，到營運電動巴士已有逾十年經驗，一直與時並進，打造全港最大型零排放電動巴士車隊，至今行駛總里程已突破800萬公里，減少逾1.1萬噸碳排放當量，相等於超過2,500名市民一年人均排放。現時的雙層電巴只需充電約兩小時，便有逾三百公里的續航力，行駛表現媲美柴油巴士。隨著政府推出電動專營巴士資助計劃，九巴未來亦會積極參與計劃，繼續擴展電巴車隊規模，期望電動巴士能夠成為本地公共巴士服務的主力。

全新電動車維修訓練工場 增設課程培訓人才 隨著電動巴士車隊營運規模擴張，維修服務需求日益增長，九巴學院設立了全新的電動車輛維修訓練工場，為員工提供更專業的訓練環境，場地達到機電署維修電動車高電壓場地的規格，提供不同電動車輛的零部件模型，供學員認識電動車輛結構、維修步驟等，並獲電巴製造商比亞迪提供技術訓練和支援。 九巴學院今年開辦了「電動車(高壓)診斷、測試及維修證書」課程，連同較早前已開辦的「電動汽車維修安全認知證書」及「電動車(低壓)診斷、測試及維修證書」兩個課程，令九巴學院成為全港首間開辦全數三級制電動車維修培訓課程的私營機構。課程除了向員工提供專業訓練，提升車隊能力，更開放予業界人士報讀，人數越來越踴躍，推動本港維修電動車的人才發展，助力綠色運輸在社會上向前邁進。

恆常「寵物巴士團」 便利寵物出行 為配合香港推廣人寵共融文化，九巴與開大旅遊推出的「寵物巴士團」，是全港首個以雙層巴士提供人寵出行的恆常服務，今年2月上旬已拓展至每日行走，周末及公眾假期亦延長服務時間，班次加密至每45分鐘一團。行程方面，五條全新路線分別以西九文化區和西沙GO PARK為中心，往返港九新界不同地方，上落車地點新增西營盤、鰂魚涌及太古，更方便居於港島的主人和毛孩。 此外，除了現有的月票，九巴更推出七日票，讓寵物主人在一星期內隨意乘搭任何一恆常「寵物巴士團」路線，往返不同寵物友善地點，規劃行程更添彈性。

賦予舊巴士及零件新生命 九巴自2016年起推出舊巴士及退役巴士捐贈計劃，捐贈退役的巴士予非牟利機構及學校，車種包括單層及雙層巴士，至今已有44間機構受惠。不但將資源循環再用，更為退役巴士注入新意義，能夠以另一種方式繼續服務市民。例如去年香港教育工作者聯會黃楚標學校，將巴士改裝成為多元學習空間，結合STEAM教學，同時讓學生吸收環保知識。 此外，近年許多港人長者選擇移居到大灣區城市或海外生活，九巴的捐贈計劃亦緊隨其後，將不同退役巴士零件，如扶手、座椅、巴士站牌等送到相關院舍。