中國銀行(香港)有限公司｜發揮綠色金融力量 引領各行業升級轉型｜傑出綠色應用大獎綠色金融產品(銀行)

中銀香港發揮作為香港主要商業銀行集團的優勢，推出全方位的綠色及可持續金融產品及服務，為香港本地、跨境及東南亞地區各類綠色項目和機構提供專業綠色金融方案，助力客戶實現可持續發展目標和低碳轉型，推動香港國際綠色金融中心建設。

開創綠色金融標準 引領低碳轉型新格局

為推動國家及地區的減碳進程，中銀香港制定並落實應用《綠色及可持續金融分類標準》，為客戶低碳轉型提供清晰參考和指引。另一方面，該行積極推廣香港綠色金融本地標準，為企業提供符合香港金管局《香港可持續金融分類目錄》的綠色貸款。2025年透過構建一體化產品風險管理訊息平台，優化全新綠色及可持續金融產品審批。

推動跨境綠色融資 賦能綠色出海

作為香港唯一的人民幣清算行及跨境金融專業機構，中銀香港致力推動跨境綠色融資。2025年，該行連續多年協助境內不同省、市政府在港發行多類可持續發展主題離岸人民幣政府債券，用於城市基建、教育醫療、環境保護及海洋生態等項目，持續為全球投資者提供優質而多元化的人民幣資產選擇，並推進人民幣國際化邁向更高水平。2025年ESG債券投資餘額港幣1,243億元，同比增長21.9%。同時，中銀香港依據企業自身的可持續發展路徑及業務機會，為企業量身定制最適合的融資策略，包括專項綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款等。