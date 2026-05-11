中國銀行(香港)有限公司｜踐行高質量可持續發展 攜手共建和諧共融社會｜傑出可持續企業大獎上市公司(銀行)

中銀香港根植香港逾百年，堅持可持續發展理念，積極推動金融高質量發展，履行企業社會責任，為各持份者及社區增創價值。
制定三個「五年規劃」 持續提升ESG表現
中銀香港通過制定三個可持續發展「五年規劃」，構建全面的可持續發展藍圖。第一個「五年規劃」（2021年至2025年）落實執行「促進綠色高質量發展、創建美好互益社會、夯實高效透明管治」三大戰略。2026年是「十五五」開局之年，中銀香港已對標國家及香港特區規劃，編製第二個五年規劃，不斷提升ESG治理與實踐水準。
深耕綠色金融 推動普惠金融
為推動香港、大灣區以及東南亞的企業低碳轉型，中銀香港持續豐富綠色及低碳金融產品和服務配套，提供實現可持續發展目標的多元化金融方案。該行設有專業可持續金融服務團隊，是客戶邁向低碳轉型的重要合作夥伴，2025年綠色及可持續發展相關貸款餘額按年增長33.5%。中銀香港憑藉其全港規模最大、覆蓋最廣的分行及自助銀行服務網絡，致力為中小企業和弱勢群體提供可負擔的金融服務。此外，該行於2025年共舉辦逾70場防騙宣傳活動，同時推出「智安存」服務，提升公眾防範詐騙能力。
踐行綠色營運 邁向淨零目標
作為香港首家承諾2030年或之前實現自身營運淨零的境外中資銀行，中銀香港遵循「先減少，再替代，後抵消」的整體淨零策略，並制定用電量、碳排放、用水量及紙張採購四項綠色營運指標，以實際行動支持國家「2030碳達峰、2060碳中和」的雙碳目標。該行的中銀大廈等三棟核心辦公大樓已獲ISO14068碳中和標準認證，是本港首家取得國際碳中和認證的企業。
持續回饋社會 共建和諧社會
中銀香港2025年與超過50家慈善機構、社區夥伴、大學及政府部門合作，開展50多個慈善公益項目，涵蓋扶貧助弱、青少年發展、環保減碳、文體藝術與創新科技等領域，超過390萬人次受惠。多年來，中銀香港與1994年成立的中銀香港慈善基金已累計捐款近港幣18億元。此外，該行倡導「人人做義工」，逾500位員工參與第三期「共創明『Teen』計劃」，430多名義工支持十五運會及殘特奧會，獲香港特區政府頒發「積極參與團體獎」。8,400人的義工隊伍於2025年開展超過170項義工活動，總服務時數超過3萬小時，連續四年榮獲香港特區政府「十大最高義工時數獎」。