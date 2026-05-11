中國銀行(香港)有限公司｜踐行高質量可持續發展 攜手共建和諧共融社會｜傑出可持續企業大獎上市公司(銀行)

制定三個「五年規劃」 持續提升ESG表現

中銀香港通過制定三個可持續發展「五年規劃」，構建全面的可持續發展藍圖。第一個「五年規劃」（2021年至2025年）落實執行「促進綠色高質量發展、創建美好互益社會、夯實高效透明管治」三大戰略。2026年是「十五五」開局之年，中銀香港已對標國家及香港特區規劃，編製第二個五年規劃，不斷提升ESG治理與實踐水準。

深耕綠色金融 推動普惠金融

為推動香港、大灣區以及東南亞的企業低碳轉型，中銀香港持續豐富綠色及低碳金融產品和服務配套，提供實現可持續發展目標的多元化金融方案。該行設有專業可持續金融服務團隊，是客戶邁向低碳轉型的重要合作夥伴，2025年綠色及可持續發展相關貸款餘額按年增長33.5%。中銀香港憑藉其全港規模最大、覆蓋最廣的分行及自助銀行服務網絡，致力為中小企業和弱勢群體提供可負擔的金融服務。此外，該行於2025年共舉辦逾70場防騙宣傳活動，同時推出「智安存」服務，提升公眾防範詐騙能力。