恒基兆業地產有限公司｜以前瞻設計與創新實踐 築動香港可持續未來｜傑出可持續企業大獎上市公司(地產)

近年，環境、社會及企業管治（ESG）已成為衡量企業長遠價值及市場競爭力的核心指標。作為香港具領導地位的發展商，恒基兆業地產集團（恒基地產，00012）一直高度重視可持續發展，並堅持推動創新、擁抱綠色未來及秉持「以人為本」的核心理念。恒基地產連續3年榮獲「傑出可持續企業大獎——上市公司（地產）」殊榮，足證集團在綠色建築項目、國際評級以及履行社會責任等方面的持續投入與實際成果，亦奠定其在引領香港，乃至全球綠色地產發展上的領航地位。

The Henderson在國際地產大獎International Property Awards中，獲評選為「World’s Best Property」。

國際認可 The Henderson榮膺「World's Best Property」 恒基地產的ESG表現近年備受多個國際評級機構認可。集團不僅在全球房地產可持續標準（Global Real Estate Sustainability Benchmark）中獲得100分的滿分評級，更躋身道瓊斯領先亞太區指數。在亞洲區評選中，集團亦先後獲得「2025年亞洲最佳永續發展企業」、「亞洲最佳發展商」、「年度發展商 – 香港」等國際獎項，足見恒基地產在可持續發展策略上具備一定的競爭優勢。 而恒基地產旗下的中環超甲級商廈The Henderson，更在國際地產大獎International Property Awards中，獲評選為「World's Best Property」。恒基地產可持續發展主管于正人表示，能夠在集團50周年誌慶奪此殊榮，別具意義。而集團主席李家誠博士早在打造The Henderson項目初期，已訂立明確目標，決意採用先進的設計與環保技術，致力將The Henderson發展為具標誌性的國際級建築，而非一般的傳統商廈。「項目的成功，不但充分展現集團如何將可持續理念貫穿於融資、發展、營運及社區參與的各個環節，更反映ESG已成為租戶、以至社會各持份者的重要考量因素。」

位於中環海濱的Central Yards預計2027年初迎來其商業大廈及零售商場正式入伙。 (此效果圖僅供參考及將以最終設計為準)

Central Yards 未來社區與藝術文化樞紐 這一份考量，亦彰顯於恒基地產另一個中環旗艦項目——Central Yards之上。于正人指，項目雖然預計2027年初才迎來其商業大廈及零售商場的正式入伙，但已成功獲得一家大型對沖基金承諾租用面積超過223,000平方呎的空間，在目前商廈空置率較高的環境下，此預租成績尤為亮眼，同時反映現代跨國企業在選址時，高度重視辦公空間的ESG表現及員工的「身心健康（Health and Wellness）」，進一步印證了集團在推動創新與可持續發展方面，所堅持的「以人為本」理念。

除致力樹立可持續發展新標準外，恒基地產亦銳意將Central Yards打造成社區與藝術文化樞紐。集團早前就透過舉辦「Flower Market」及「Edible Art Fair」等活動進行預演，于正人笑言社會反映相當正面，參與度比預期積極，未來Central Yards將有大型綠化空中花園、戶外活動空間、藝術裝置及全港唯一私營百老匯級劇院等設施落成，期望為中環商業區注入結合藝術、文化與生態的新體驗，創造出一個充滿活力的全新公眾地標。 金禧50載堅持「以人為本」 在追求商業與環境永續的雙贏局面時，恒基地產從未忽視社會基層的需要。適逢恒基地產踏入50周年的重要里程碑，集團策劃了一系列別出心裁的慶祝活動。恒基地產深信，推動可持續發展的根本在於「人」。2025年初，集團不僅包場邀請員工及其家屬於AIA嘉年華同樂，更特別安排弱勢社群及長者一同參與，將金禧的喜悅轉化為推動社會共融的強大力量。