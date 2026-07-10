首屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰圓滿落幕 學生提案實戰 展現年輕一代創意與市場觸覺

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦，第一屆「全港中學學界品牌IP王爭霸戰」頒獎典禮於6月27日在葵芳新都會廣場圓滿舉行。頒獎禮邀請am730行政總裁李相雄先生、一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生，以及多位評審、品牌代表擔任頒獎嘉賓，為9個參與品牌頒發冠、亞、季軍獎項，並即場公布由公眾投票選出的「最受公眾歡迎IP大獎」得主。逾百位得獎同學、老師及家長一同出席頒獎禮，場面盛大。

今屆比賽錄得108支隊伍參賽，反應熱烈。參賽隊伍不僅需要設計品牌IP角色，更須圍繞品牌定位、目標客群及市場策略，構思角色設定、故事背景及推廣方案，並於提案日向品牌代表及評審闡述創作理念。一眾得獎作品充分展現同學將創意轉化為具市場價值方案的能力，亦反映新一代對品牌經營及IP發展的敏銳觸覺。