首屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰圓滿落幕 學生提案實戰 展現年輕一代創意與市場觸覺

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦，第一屆「全港中學學界品牌IP王爭霸戰」頒獎典禮於6月27日在葵芳新都會廣場圓滿舉行。頒獎禮邀請am730行政總裁李相雄先生、一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生，以及多位評審、品牌代表擔任頒獎嘉賓，為9個參與品牌頒發冠、亞、季軍獎項，並即場公布由公眾投票選出的「最受公眾歡迎IP大獎」得主。逾百位得獎同學、老師及家長一同出席頒獎禮，場面盛大。
今屆比賽錄得108支隊伍參賽，反應熱烈。參賽隊伍不僅需要設計品牌IP角色，更須圍繞品牌定位、目標客群及市場策略，構思角色設定、故事背景及推廣方案，並於提案日向品牌代表及評審闡述創作理念。一眾得獎作品充分展現同學將創意轉化為具市場價值方案的能力，亦反映新一代對品牌經營及IP發展的敏銳觸覺。
活動主辦方、一眾評審、9個參與品牌代表、獲獎同學、老師、家長及嘉賓齊聚一堂，共同見證首屆「品牌IP王」誕生，現場座無虛席。
am730行政總裁李相雄先生 (左四)、一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生（右五）聯同一眾專業評審團，包括羚邦集團創辦人兼董事會主席及首席執行官趙小燕女士(左一)、香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處總監劉銳業博士(左三)、香港知專設計學院 高級講師 (傳意設計學系) 劉志乾先生(右四)、香港設計師委員會主席張益麟先生(右三)、香港理工大學建築環境及能源工程學系教授 & 創新書院院長梅國威教授(右二)、香港知專設計學院 講師 (傳意設計學系) 謝婉華女士 (右一)，以及著名漫畫家盧熾剛先生(左二)一同擔任頒獎嘉賓，嘉許於9大品牌賽道脫穎而出的優勝隊伍，攜手培育本地品牌創意新秀。
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