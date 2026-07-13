保良局胡忠中學「小茶熊」奪道地組冠軍 將「少少甜」特色化身品牌IP 打造年輕人共鳴角色

品牌IP不只是吉祥物，更是品牌理念的延伸。要設計一個令人留下印象的角色，除了外形吸引，更要將產品特色、品牌價值及市場定位融入其中。「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26」道地以蜂蜜綠茶作為品牌命題之一，邀請學生圍繞「自然味道」及「少少甜」的品牌理念設計專屬IP。經過多輪提案及評審團評選後，道地組別最終由保良局胡忠中學賴心怡及羅家嘉憑作品「小茶熊」奪得冠軍；亞軍由滬江維多利亞學校李元亨及梁晉瑜獲得；季軍則由保良局胡忠中學劉未晞、梁奕彤及梁嘉宜奪得。

跳出蜜蜂框架 「小茶熊」以品牌特色取勝 冠軍作品「小茶熊」沒有沿用蜂蜜產品常見的蜜蜂形象，而是從「愛吃蜂蜜的動物」角度思考，以小熊作為角色原型。羅同學認為，相較於直接運用蜜蜂元素，小熊更具親和力，也能為品牌帶來較鮮明的辨識度。 在設計細節上，作品融入多項道地蜂蜜綠茶的代表元素。角色頭上的茶葉象徵產品以原片茶葉沖泡；最具特色的「3.3」標誌，則來自每100毫升含3.3克糖的產品特點，呼應品牌一直強調的「少少甜」概念。角色身上亦加入蜂巢及蜜蜂條紋元素，配合綠色及黃色主色調，進一步連繫蜂蜜綠茶的產品形象。

市場調查結合設計思維 提升提案完整度 羅同學希望透過角色拉近品牌與年輕消費者之間的距離，除了角色設計，她們亦進行市場調查，透過網上問卷收集不同年齡層對道地品牌及蜂蜜綠茶的認知和喜好，再將結果納入提案內容。她們認為這些資料有助了解目標受眾，亦令簡報時更能從消費者角度分析角色定位及發展方向。兩位同學表示，如果未來有機會將角色進一步應用於品牌推廣，希望能夠讓更多年輕人認識道地蜂蜜綠茶的產品特色，並透過角色建立更深印象。

道地品牌代表：學生表現超出預期 充分展現品牌及市場觸覺 道地高級策略業務經理黃兆基表示，首次參與學界IP設計比賽，對中學生能提交成熟且完整的品牌提案感到驚喜。他認為，不少同學不僅設計能力出色，匯報表達、邏輯分析及思維組織能力亦表現亮眼。他指出，部分參賽作品不只是單純角色設計，更是為角色建立背景及故事脈絡，透過鮮明的色彩運用和人物設定塑造獨特個性。有參賽隊伍更將IP定位為遊戲或漫畫角色，而非傳統吉祥物，令作品具備更大的延展性，可應用於不同媒體及商業場景，展現出成熟的品牌營運和市場化思維。

道地高級策略業務經理黃兆基先生