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活動巡禮
出版：2026-Jul-13 07:30
更新：2026-Jul-13 07:30

大自然智慧化身防蚊精靈 中學生創意點亮日本叮叮品牌新生命

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大自然智慧化身防蚊精靈 中學生創意點亮日本叮叮品牌新生命

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當本土經典品牌遇上新世代的無限創意，會擦出怎樣的火花？由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦的學界矚目盛事——「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」已於早前圓滿落幕。是次活動更獲得香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院，以及香港理工大學專業及持續教育學院的傾力支持。在早前舉行的提案日上，來自各個學校的參賽隊伍皆傾盡全力，將天馬行空的想像力轉化為具體的商業企劃，盡顯新世代的創新思維。

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「第1屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/2026」日前圓滿結束，冠亞季軍分別由伊利沙伯中學及循道中學、賽馬會體藝中學以及天主教母佑會蕭明中學隊伍獲得。

由伊利沙伯中學陳奧妍與循道中學梁梓恩聯手組成的隊伍，憑藉兼具科學觀察與溫馨故事的IP角色「David」，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，勇奪日本叮叮組別的冠軍寶座。她們的設計不僅僅停留在圖案表面，更是將品牌核心價值具象化，深得評判與客戶的讚賞。

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得獎同學陳奧妍與梁梓恩深入觀察靈長類動物以柑橘汁液防蚊的自然習性，為日本叮叮量身打造出活潑可愛的猴子角色「David」。設計成功將品牌的天然防蚊成分具象化，獲評判與客戶盛讚兼具故事性與商業應用價值。

源自大自然的智慧 猴子「David」防蚊秘密

在香港，一提到防蚊，許多市民第一時間就會想起日本叮叮。作為香港本土備受信賴的驅蚊防蟲品牌，其王牌原創防叮配方Cipeller®PMD，採用天然檸檬桉醇成分，一直為無數家庭提供「天然守護」。然而，如何將抽象的科學成分轉化為大眾、特別是兒童與家長能一眼看懂的視覺語言，正是品牌在市場行銷上面對的痛點。

兩位獲獎同學在進行資料搜集時，敏銳地觀察到大自然中靈長類動物的獨特行為：猴子在叢林中生活，為了防止蚊蟲叮咬，會主動將具有強烈氣味的柑橘類植物汁液塗抹在身上，這份源自大自然的智慧，正與日本叮叮採用天然植物成分驅蚊的理念不謀而合。

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於是，活潑開朗的猴子角色「David」誕生了。在故事設定中，「David」是一名熱愛戶外活動與行山的兒童，身穿印有熱帶圖案的輕便襯衫，戴著戶外行山帽，背著探索背囊，手裡還握著一顆檸檬。最神奇的是，沾了檸檬黃色毛髮的「David」彷彿自帶一層隱形防護罩，讓夏日森林裡的成群蚊子一靠近就會立刻飛走，充足的故事線與定位鮮明的角色檔案，成功賦予了品牌情感化的連結。

從設計到商業應用 贏得評審高度評價

日本叮叮Brand Manager Ms. Gloria Lung坦言，這次比賽中同學們展現了極高的水準，整體的表現令人非常滿意。Gloria指出，平時品牌在做營銷宣傳時，很少會主動聯想到利用動物作為品牌IP，而同學們這次從蚊蟲與動物的自然生態聯繫出發，選擇了猴子作為選材，確實給了品牌很大的啟發。

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AD 3col 日本叮叮20260425SOB IP王提案日 020

左起︰am730行政總裁李相雄先生、香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處總監劉銳業博士、香港知專設計學院高級講師(傳意設計學系)劉志乾先生、日本叮叮 Executive Director Ms. Angel Yuen、日本叮叮 Brand Manager Ms. Gloria Lung。

在未來的推廣藍圖中，兩位同學更為「David」規劃了全方位的宣傳策略。針對兒童群體，可以製作「David」的森林冒險動畫與繪本；針對青少年及成人，則可透過社交平台互動濾鏡、貼圖挑戰等數位營銷方式，讓「David」融入市民的日常社交生活。在產品開發上，她們更跳出傳統包裝框架，大膽提議推出「David」造型的防蚊貼、防蚊吊墜和蚊膏，甚至結合當下年輕人最流行的盲盒元素，為品牌開拓全新的消費市場。Gloria亦表示，盲盒與實體周邊等宣傳手法在未來的市場上是一個很大的趨勢，這些極具建設性的提議都將成為品牌營銷團隊未來非常重要的參考。

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跨界別合作平台 激發新世代創意潛能

這次比賽的成功，不僅為日本叮叮注入了年輕活力的創意，也展現了香港創意產業與跨界別合作的無限可能。獲獎的陳奧妍與梁梓恩表示，由於兩人第一次挑戰品牌IP設計，坦言要從零開始了解品牌背景並將其與創意結合，是一個非常新穎且難忘的體驗。

她們同時感謝大會提供了一個如此專業的平台，讓她們有機會在眾多評判面前親自講解自己的設計方案與背後訊息。兩位同學熱切期盼，社會大眾與商業市場能給予年輕人更多嘗試的機會，證明中學生的創意絕非純粹「玩玩」，而是真正具備投入商業市場、協助品牌轉型的實用價值。她們也希望透過「David」這個溫馨可愛的形象，能夠切實提高公眾在戶外活動時的健康安全與防蚊蟲意識。

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正如Gloria所言，這種跨界別的跨界合作是一場極具意義的雙向溝通。企業能藉此了解新世代年輕人的消費心態與思考模式，而學生則能提前接觸商業社會的運作邏輯，將天馬行空的想像力轉化為符合市場需求的實踐方案。

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日本叮叮冠軍IP作品「David」：由伊利沙伯中學陳奧妍、循道中學梁梓恩創作。

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日本叮叮亞軍IP作品「叮真(左)及叮櫻奈(右)」：由賽馬會體藝中學方盛恩、林熙晴、文凱蕙創作。

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日本叮叮季軍IP作品「叮叮」：由天主教母佑會蕭明中學尤卓喬、李穎詩、李心琛、韋心悠創作。

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