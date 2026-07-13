大自然智慧化身防蚊精靈 中學生創意點亮日本叮叮品牌新生命

當本土經典品牌遇上新世代的無限創意，會擦出怎樣的火花？由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦的學界矚目盛事——「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」已於早前圓滿落幕。是次活動更獲得香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院，以及香港理工大學專業及持續教育學院的傾力支持。在早前舉行的提案日上，來自各個學校的參賽隊伍皆傾盡全力，將天馬行空的想像力轉化為具體的商業企劃，盡顯新世代的創新思維。

由伊利沙伯中學陳奧妍與循道中學梁梓恩聯手組成的隊伍，憑藉兼具科學觀察與溫馨故事的IP角色「David」，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，勇奪日本叮叮組別的冠軍寶座。她們的設計不僅僅停留在圖案表面，更是將品牌核心價值具象化，深得評判與客戶的讚賞。

源自大自然的智慧 猴子「David」防蚊秘密 在香港，一提到防蚊，許多市民第一時間就會想起日本叮叮。作為香港本土備受信賴的驅蚊防蟲品牌，其王牌原創防叮配方Cipeller®PMD，採用天然檸檬桉醇成分，一直為無數家庭提供「天然守護」。然而，如何將抽象的科學成分轉化為大眾、特別是兒童與家長能一眼看懂的視覺語言，正是品牌在市場行銷上面對的痛點。 兩位獲獎同學在進行資料搜集時，敏銳地觀察到大自然中靈長類動物的獨特行為：猴子在叢林中生活，為了防止蚊蟲叮咬，會主動將具有強烈氣味的柑橘類植物汁液塗抹在身上，這份源自大自然的智慧，正與日本叮叮採用天然植物成分驅蚊的理念不謀而合。

於是，活潑開朗的猴子角色「David」誕生了。在故事設定中，「David」是一名熱愛戶外活動與行山的兒童，身穿印有熱帶圖案的輕便襯衫，戴著戶外行山帽，背著探索背囊，手裡還握著一顆檸檬。最神奇的是，沾了檸檬黃色毛髮的「David」彷彿自帶一層隱形防護罩，讓夏日森林裡的成群蚊子一靠近就會立刻飛走，充足的故事線與定位鮮明的角色檔案，成功賦予了品牌情感化的連結。 從設計到商業應用 贏得評審高度評價 日本叮叮Brand Manager Ms. Gloria Lung坦言，這次比賽中同學們展現了極高的水準，整體的表現令人非常滿意。Gloria指出，平時品牌在做營銷宣傳時，很少會主動聯想到利用動物作為品牌IP，而同學們這次從蚊蟲與動物的自然生態聯繫出發，選擇了猴子作為選材，確實給了品牌很大的啟發。

左起︰am730行政總裁李相雄先生、香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處總監劉銳業博士、香港知專設計學院高級講師(傳意設計學系)劉志乾先生、日本叮叮 Executive Director Ms. Angel Yuen、日本叮叮 Brand Manager Ms. Gloria Lung。

在未來的推廣藍圖中，兩位同學更為「David」規劃了全方位的宣傳策略。針對兒童群體，可以製作「David」的森林冒險動畫與繪本；針對青少年及成人，則可透過社交平台互動濾鏡、貼圖挑戰等數位營銷方式，讓「David」融入市民的日常社交生活。在產品開發上，她們更跳出傳統包裝框架，大膽提議推出「David」造型的防蚊貼、防蚊吊墜和蚊膏，甚至結合當下年輕人最流行的盲盒元素，為品牌開拓全新的消費市場。Gloria亦表示，盲盒與實體周邊等宣傳手法在未來的市場上是一個很大的趨勢，這些極具建設性的提議都將成為品牌營銷團隊未來非常重要的參考。

跨界別合作平台 激發新世代創意潛能 這次比賽的成功，不僅為日本叮叮注入了年輕活力的創意，也展現了香港創意產業與跨界別合作的無限可能。獲獎的陳奧妍與梁梓恩表示，由於兩人第一次挑戰品牌IP設計，坦言要從零開始了解品牌背景並將其與創意結合，是一個非常新穎且難忘的體驗。 她們同時感謝大會提供了一個如此專業的平台，讓她們有機會在眾多評判面前親自講解自己的設計方案與背後訊息。兩位同學熱切期盼，社會大眾與商業市場能給予年輕人更多嘗試的機會，證明中學生的創意絕非純粹「玩玩」，而是真正具備投入商業市場、協助品牌轉型的實用價值。她們也希望透過「David」這個溫馨可愛的形象，能夠切實提高公眾在戶外活動時的健康安全與防蚊蟲意識。