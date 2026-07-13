賽馬會體藝中學憑「730大家族」奪冠 為am730打造全新媒體IP

在不少人眼中，新聞媒體予人專業、理性的印象，但在年輕一代的想像中，媒體品牌亦可以充滿創意與活力。參與「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26」的am730，希望透過IP設計，了解年輕人如何重新演繹新聞媒體形象，並發掘更多與新世代溝通的可能性。 今屆共有多支隊伍為am730設計品牌IP角色，經過提案簡報及評審團評分後，最終由賽馬會體藝中學雷皓晴、雷皓朗及張以良創作的「730大家族」勇奪am730品牌組別冠軍；亞軍由沙田崇真中學蕭定熙、何曉風及鄧煒霖獲得；季軍則由保良局羅傑承（一九八三）中學賴文昇、胡慧心、徐卓蕎及陳知行奪得。

六位角色化身新聞特派員 呈現am730多元內容特色 有別於不少作品以單一角色作為主角，冠軍作品「730大家族」由六位成員組成，分別代表體育、娛樂及生活、健康及科技、本地及國際新聞、財經及地產，以及會員活動等不同內容範疇。團隊認為，am730內容涵蓋不同領域，以角色家族形式更能呈現品牌特色及延伸應用空間。 六位成員來自遙遠的「730星系」，一次星際旅程中意外來到地球，並發現象徵使命的「730大樓」，其後獲邀成為報社特派專員，在不同領域探索世界、蒐集資訊，再將見聞分享予讀者。團隊希望透過較具想像力的故事背景，展現am730探索、分享及傳遞資訊的品牌精神。角色設計亦配合不同板塊特色，例如負責財經及地產資訊的「招財方塊」，以股市升跌作為表情變化元素；代表娛樂及生活內容的「娛仙子」，以輕鬆活潑形象展現對新事物的好奇與探索；象徵健康及科技資訊的「心頭好」，則以心形設計凸顯其智囊角色定位。六位角色各具個性，但同時互相配合，共同組成完整的新聞世界。

希望打破新聞媒體刻板印象 讓新聞內容更貼近年輕一代 談及創作過程，團隊分享，是次最具挑戰性的部分並非角色設計本身，而是如何將品牌特色轉化為具吸引力的IP形象。團隊透露，創作初期曾反覆討論應採用單一角色還是角色家族，經過多輪構思及修改後，最終認為家族概念更能反映am730內容多元、覆蓋不同範疇的特點，因此決定朝相關方向發展。 由於今次是為真實品牌設計IP，隊員表示，設計時需要同時考慮品牌定位、受眾需要及實際應用場景，與校內創作截然不同。他們希望透過「730大家族」，打破大眾對新聞媒體較嚴肅、較有距離感的印象，為新聞內容增添更多親和力與活力。他們認為，IP不只是一個卡通角色，更可以成為年輕人接觸新聞及時事資訊的橋樑，吸引更多新一代主動了解社會和世界不同議題，同時認識am730多元化的內容平台。

品牌代表：學生對am730了解程度令人驚喜 am730社長盧覺麟（Alan）指出，今屆參賽作品整體表現超出預期，不少參賽隊伍對am730的認識較預期深入，不但了解品牌涵蓋報章、網站及社交平台等多元業務，更能將相關特色融入作品之中。部分作品更提出貼圖、周邊產品及數碼推廣等方向，反映同學不只著重角色造型，亦開始思考IP如何融入品牌應用及與受眾互動。當中冠軍作品「730大家族」以六位角色對應不同新聞及內容範疇，構思完整且具延展性，能夠充分展現am730內容多元的特色，令評審留下深刻印象。