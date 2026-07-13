打破傳統電訊冰冷形象 創意IP「小閃」奪冠 攜手5G電訊生活品牌s/ash 重新定義數位陪伴

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦，並獲香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院及香港理工大學專業及持續教育學院全力支持的學界盛事「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」早前圓滿結束，各參賽隊伍在提案日皆使出渾身解數，展現出天馬行空的無限創意。

在競爭激烈的s/ash組別中，來自沙田蘇浙公學的團隊憑藉專屬IP提案「小閃」，成功打動評審，脫穎而出榮獲該組別的冠軍寶座。他們將冷冰冰的電訊數據服務轉化為充滿溫度的「家庭能量傳遞」，深度解構當代年輕人的情感缺口，為市場帶來極大啟發。

天馬行空的商業視角 中學生展現深刻市場洞察 作為CMHK旗下的5G電訊生活品牌，s/ash一直致力展現「not only」拒絕單一標籤的核心價值，並透過現有IP「雲仔」成功連繫18歲以上的青年客群。然而，如何進一步與18歲以下的未成年人及家長建立溝通，成為品牌拓展市場的一大挑戰。 CMHK s/ash 高級市務主任張又薇小姐透露，原本預期中學生的表現多聚焦於表面設計，但這群年輕人的創意卻遠超想像。他們主動翻查品牌理念與電訊服務資料，將5G、網絡安全等概念與產品功能完美融合。不少參賽隊伍在提案當天除了利用簡報，更親自製作了實體SIM卡套、T恤、盲盒等周邊，這種全方位的商業思維與用心，深深啟發了品牌的行銷靈感。

（左起）香港設計師委員會主席張益麟先生、中港新世代基金會會長李慧芬小姐、CMHK s/ash 高級市務主任張又薇小姐、以及 CMHK s/ash 市務主任黃征宇先生。

聚焦18歲以下群體 「小閃」成親子溝通新橋樑 奪得冠軍的沙田蘇浙公學團隊成員羅柏文、鍾子豐、司徒睿沙及王尚初在獲獎後心情激動。同學笑言得知獲獎一刻組員正於課室補課，偷偷看手機發現喜訊時忍不住當場興奮跳起，這份肯定對他們而言是莫大的鼓勵。 談及創作靈感，他們表示在交流日了解品牌對新IP的功能性與故事性有很高期待。他們留意到現今年輕人往往缺乏陪伴，而家長與子女常因過度使用手機產生摩擦。於是，他們推敲出全新IP「小閃」與IP「雲仔」的關聯故事，將「雷電能量」轉化為具靈性的星火，旨在成為一個數位成長陪伴夥伴。

「小閃」最獨特之處，在於它具備無痛數據監控的雙向互動形態。當子女的數據用量過低時，「小閃」會呈現虛弱狀態向家長求救；家長則可一鍵「傳送能量」進行數據共享，完成後「小閃」便即時充電復活。這種有趣的視覺化呈現，將過去生硬、具侵略性的數據分配與監控，重新定義為充滿趣味的「家庭能量傳遞」，有效改善兩代溝通隔閡。 結合網絡安全與跨境探索 線上線下全方位宣傳 除了情感陪伴，「小閃」更兼具極高的實用性。針對近年嚴重的網絡詐騙，隊伍貼心地將「小閃」結合香港警方的「防騙視伏器」數據。每當遇到可疑來電，「小閃」便會瞬間換上警察制服並投射出防護盾牌，以此呼應s/ash過濾騷擾電話的功能，為未成年用戶構築網絡守護防線。

此外，為配合s/ash的跨境數據服務，團隊為「小閃」設計了「文化導遊」功能。當用戶身處內地或澳門時，「小閃」會隨地理位置自動變換在地化潮服，主動提供當地常用語教學、景點打卡及特色食品介紹，鼓勵年輕人走出香港看世界。再加上AR實境合照、日常問候及互動養成遊戲等線上線下聯動，使「小閃」的形象變得極其飽滿。 從月費計劃昇華為數位「死黨」 為電訊品牌注入溫度 這場跨界別的品牌IP大賽，不僅激發了學生的全面思維，也為企業提供了聆聽年輕消費者真實心聲的平台。冠軍隊伍希望「小閃」的存在能夠彌補數位時代下未成年人缺失的陪伴感，讓大眾明白電訊服務不單止是冷冰冰的網絡流量，更可以是一份溫暖的陪伴。