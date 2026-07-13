保良局羅氏基金中學「科拉利托(Coralito)」奪冠 巧妙結合馬灣1868園區元素 創意推動生態保育與文創發展

歷史建築的保育與活化，不僅需要保留原貌，更需要注入新世代的活力。蘊含深厚漁村文化底蘊的「馬灣1868」，早前參與由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦的「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」，期望借助學界創意，為品牌探索更多文創可能。在眾多優秀隊伍中，保良局羅氏基金中學3位同學何浠綸、黃思盈及周樂研巧妙地將馬灣地形特點，結合海洋生物「葉海龍」，創作出原創IP「科拉利托(Coralito)」，展現馬灣獨有的海岸資源與環保意識，成功讓靜態的歷史故事落地，脫穎而出摘下該組別桂冠。

亞軍由拔萃女書院黃暄喬設計的「Mello漫露」奪得；至於妙法寺劉金龍中學的何蘭、何珊、姚雨嶸及何沁悦合作設計的「MARINA & WANDER」則獲得季軍。

靈感源自地理輪廓 善用海岸環保資源 要為充滿歷史氣息的「馬灣1868」設計專屬品牌IP，保良局羅氏基金中學的3位同學何浠綸、黃思盈及周樂研，展現了敏銳的觀察力。團隊在網上搜尋資料時，發現馬灣島的地理輪廓與海洋生物葉海龍極為相似，因而決定採用這個獨特物種作為設計原型。「科拉利托(Coralito)」的名字結合了「珊瑚」與西班牙語的指小詞「-ito」，寓意其如同手工飾品般小巧且珍貴。 在外形設計上，Coralito巧妙融合了馬灣的標誌性元素：它的本體為代表海洋的淺藍色，胸鰭化作海浪，而背鰭則參考了園區內著名的打卡熱點——彩虹小屋，大大增強了IP與品牌的連結。此外，留意到馬灣1868充滿著手工藝品店，團隊特別運用了石頭彩繪(Stone art painting)的視覺風格，並將尾巴設計成由貝殼和珠鏈組成的飾品。這種設計不僅凸顯了馬灣特色，更帶出善用海島海岸資源、將大自然與人類不需要的物品轉化為新藝術品的環保理念，為角色注入了重視綠色發展的靈魂。

克服重重挑戰 實戰經驗成最大收穫 回顧參賽歷程，由品牌抽籤、交流日至提案日，團隊坦言經歷了不少挑戰。由於準備提案和交稿的階段剛好撞正學校考試，大家選修的科目又不同，因此需要妥善安排時間表，在溫習之餘抽出時間共同探討設計與文案。 在提案日當天，面對其他隊伍準備了豐富的實體道具，團隊雖一度感到緊張，但得益於事前充足的準備與組員間的默契，最終成功向評判清晰傳遞設計理念。團隊成員表示，這次比賽最難忘的經歷是能夠像真正的設計師一樣，直接向品牌方匯報意念，並即場應對評判的尖銳提問，這對他們來說是一次非常寶貴的實戰經驗。

超越打卡層面 延伸商業與保育潛力 馬灣公園有限公司副總經理(推廣)陳潔儀(Helen)曾於品牌交流日提醒學生，品牌IP設計宜超越「打卡」層面，須考慮其實用性與延展性。冠軍團隊充分吸收了這項建議，在提案中詳細規劃了Coralito的商業應用。她們構思將IP轉化為沙灘玩具、適合在沙灘使用的洞洞鞋，以及吸引各年齡層的鎖匙扣，甚至計劃推出兒童故事書，藉此將馬灣的歷史介紹給不同年齡層與親子客群。 除了商業潛力，角色設定亦深藏保育訊息。團隊指出，葉海龍屬於較稀有的物種，期望透過這隻親切的吉祥物，喚起大眾對瀕危動物及馬灣生態環境重要性的關注。

連結新生代 說好馬灣 1868 品牌故事 對於學生的表現，Helen給予了高度評價，並坦言收穫了「滿滿的驚喜」：「學生們親自到訪園區，吸收了文化、景點以至保育的素材。他們對每一個題目都有獨特的見解，加入了許多我們意料之外的元素，展現了當今年輕人思維的多元性。」Helen特別讚賞同學在設計與商業運作上的融合能力。她指出，部分設計將馬灣的彩虹色調和明朗的海岸線條完美結合，極具可塑性與觀賞性。 談及品牌未來的發展，Helen強調「傳承」的重要性：「馬灣有很多歷史故事需要告訴新生代。這次比賽正正幫助我們拓展了年輕人的市場，這班學生就像親善大使，教曉我們該用甚麼元素去觸及年輕客群。園區的未來，必須依靠年輕人的參與才能繼續承傳下去。」