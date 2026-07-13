事事全力以赴 為如心園打造「時空探險家」勇奪雙冠

「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」於「如心園」組別激發出遠超學界水平的極高創意浪潮。作為香港首個及唯一的木化石公園，如心園豐富的文化背景令一眾參賽隊伍紛紛設計出更富溫度的IP。 比賽最終由香港培正中學的黃裔男憑藉作品「時空探險家——佐治(George)」脫穎而出，勇奪冠軍寶座！亞軍由來自天主教慈幼會伍少梅中學的張家驥及黃炎獲得；季軍則由沙田崇真中學的吳瀚言、鄭卓蕎及李藹殷獲得。

賦予百萬年木化石「心跳與溫度」 成比賽大滿貫 黃裔男不但在如心園組別奪得冠軍，其設計更一舉擄獲品牌方與大眾的喜愛，同時榮獲「最受公眾歡迎IP大獎」，成為本次大賽的大滿貫得主。黃同學表示，為了這次比賽曾多次走訪如心園。他在訪問中坦言，如心園雖然擁有極具規模且珍貴的木化石珍藏，但木化石對一般大眾，特別是小朋友而言，存在著一定的知識門檻與距離感。 因此，他構思出「時空探險家——佐治(George)」。George這個名字源自「大地」與「耕耘」，亦呼應了地質學(Geology)，其中文名「佐」代表輔助大眾解讀地質歷史，「治」則代表專業守護。佐治的外形設計細節滿滿：頭部是半透明的木化石結晶，同時命名為時光能量核心，頸戴象徵自然新生的綠色苔蘚圍巾，身穿記錄時間實驗感的木紋防護衣與護目鏡，並配備能穿梭遠古與未來的噴射背包。

在性格設定上，佐治是一個專注與岩石對話的探險家，但對小朋友則會露出溫暖笑容，兼具專業感與反差萌。黃同學更為IP規劃了三大核心實行計劃，包括數字導賞與互動體驗，參觀人士用手機掃描化石可顯示3D組合，當手機接近化石10米內更會發出震動，感受尋寶過程，並設有AI佐治在線解答；其次是教育方案，佐治將開辦研學班，擔任虛擬導師，並提供包含放大鏡與化石模型的「地質包」；核心服務富有教育意義同時亦為品牌帶來更年輕氣息，黃同學特意設計各種場景與品牌應用，在園區設置地質裂縫穿梭門等打卡點，並由導賞員穿上佐治衣物進行講解。

評審團隊嘆為觀止 給予IP高度可行性 品牌方代表與評審團對冠軍作品給予了極高的評價。品牌方華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹讚賞道：「這是第一次聽到有一個IP可以如此緊扣教育實踐，而且完全理解如心園的理念與定位。」 評審特別欣賞佐治背景設定的誠意，以及毋須憑空想像、在現場即可看見佐治的「實體展品」及各種實用場景展示，更讚嘆整個計劃從細節到可行性都令人驚喜。針對現場提問佐治的外形是否與某知名動畫角色相似等問題時，黃同學亦大方回應，設計初衷是從一塊木頭出發，為兼顧可愛與專業才逐步加入植物與化石元素，並不擔心會被質疑，可見同學對自身設計極具自信。