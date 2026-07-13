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全港中學學界品牌IP王爭霸戰
出版：2026-Jul-13 07:30
更新：2026-Jul-13 07:30

事事全力以赴 為如心園打造「時空探險家」勇奪雙冠

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「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」於「如心園」組別激發出遠超學界水平的極高創意浪潮。作為香港首個及唯一的木化石公園，如心園豐富的文化背景令一眾參賽隊伍紛紛設計出更富溫度的IP。

比賽最終由香港培正中學的黃裔男憑藉作品「時空探險家——佐治(George)」脫穎而出，勇奪冠軍寶座！亞軍由來自天主教慈幼會伍少梅中學的張家驥及黃炎獲得；季軍則由沙田崇真中學的吳瀚言、鄭卓蕎及李藹殷獲得。

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(左至右)華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹女士、(亞軍)天主教慈幼會伍少梅中學、(冠軍)香港培正中學、(季軍)沙田崇真中學。

賦予百萬年木化石「心跳與溫度」 成比賽大滿貫

黃裔男不但在如心園組別奪得冠軍，其設計更一舉擄獲品牌方與大眾的喜愛，同時榮獲「最受公眾歡迎IP大獎」，成為本次大賽的大滿貫得主。黃同學表示，為了這次比賽曾多次走訪如心園。他在訪問中坦言，如心園雖然擁有極具規模且珍貴的木化石珍藏，但木化石對一般大眾，特別是小朋友而言，存在著一定的知識門檻與距離感。

因此，他構思出「時空探險家——佐治(George)」。George這個名字源自「大地」與「耕耘」，亦呼應了地質學(Geology)，其中文名「佐」代表輔助大眾解讀地質歷史，「治」則代表專業守護。佐治的外形設計細節滿滿：頭部是半透明的木化石結晶，同時命名為時光能量核心，頸戴象徵自然新生的綠色苔蘚圍巾，身穿記錄時間實驗感的木紋防護衣與護目鏡，並配備能穿梭遠古與未來的噴射背包。

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在性格設定上，佐治是一個專注與岩石對話的探險家，但對小朋友則會露出溫暖笑容，兼具專業感與反差萌。黃同學更為IP規劃了三大核心實行計劃，包括數字導賞與互動體驗，參觀人士用手機掃描化石可顯示3D組合，當手機接近化石10米內更會發出震動，感受尋寶過程，並設有AI佐治在線解答；其次是教育方案，佐治將開辦研學班，擔任虛擬導師，並提供包含放大鏡與化石模型的「地質包」；核心服務富有教育意義同時亦為品牌帶來更年輕氣息，黃同學特意設計各種場景與品牌應用，在園區設置地質裂縫穿梭門等打卡點，並由導賞員穿上佐治衣物進行講解。

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AD 3col 如心園12 香港培正中學 佐治George(前)

如心園冠軍IP作品「時空探險家——佐治(George)」：由香港培正中學黃裔男創作。

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如心園亞軍IP作品「古石仔」：由天主教慈幼會伍少梅中學張家驥及黃炎創作。

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如心園季軍IP作品「Rocky」：由沙田崇真中學吳瀚言、鄭卓蕎及李藹殷創作。

評審團隊嘆為觀止 給予IP高度可行性

品牌方代表與評審團對冠軍作品給予了極高的評價。品牌方華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹讚賞道：「這是第一次聽到有一個IP可以如此緊扣教育實踐，而且完全理解如心園的理念與定位。」

評審特別欣賞佐治背景設定的誠意，以及毋須憑空想像、在現場即可看見佐治的「實體展品」及各種實用場景展示，更讚嘆整個計劃從細節到可行性都令人驚喜。針對現場提問佐治的外形是否與某知名動畫角色相似等問題時，黃同學亦大方回應，設計初衷是從一塊木頭出發，為兼顧可愛與專業才逐步加入植物與化石元素，並不擔心會被質疑，可見同學對自身設計極具自信。

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對此，評審也給予了專業的改進建議，指出佐治的眼鏡是拉開與其他既有角色差距的最成功關鍵，未來若要進步，可以嘗試調低衣服上的樹木紋理，改用更多可變色的獨特元素，並在道具上做「減法」，集中打造專屬如心園的符號，相信能徹底消除市場的懷疑。

本次如心園組別的比賽，充分展現了學生如何將科學知識、歷史遺產與現代商業行銷完美結合，成功將百萬年化石轉化為IP，成為陪伴下一代成長的綠色可持續發展大使。

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黃同學同時勇奪「最受公眾歡迎IP大獎」，他期望IP能推廣如心園文化，亦能推廣環保及保育訊息予公眾。

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左起：一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生、香港知專設計學院講師(傳意設計學系)林錦斌先生、華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹女士及華懋集團企業社會責任項目部市場推廣經理鄺永祺先生。

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