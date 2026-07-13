活力少女「澄心」 「不求回報 只為服務他人」精神 何東中學隊伍 奪香港紅十字會IP王寶座

不止商業產品會應用IP角色，NGO一樣會用IP角色作宣傳推廣大使。參與「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」的人道機構香港紅十字會，希望發掘能代表紅十字青少年致力透過服務回饋社會，傳承人道主義的精神。今屆賽事共有12隊來自不同中學的隊伍為紅十字青少年創作專屬IP，各隊同學於品牌簡報會上各展所長，以爭取從一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生、中港新世代基金會會長李慧芬女士、香港紅十字會青年發展服務青年事務監督周永光先生，以及香港紅十字會機構傳訊經理盧慧玲小姐四位評審手中獲取高分。

笑面迎人樂於助人 堅持青少年服務他人初心 最終由第3隊來自何東中學的曾麗恩，創作出充滿活力，整日笑面迎人的IP角色「澄心」，脫穎而出成為紅十字青少年的IP王。曾麗恩同學指IP角色以澄心為名是代表清澈、初心和熱誠等意思，亦代表年輕一代不求回報，一心只為服務他人的初心。希望讓大家看到紅十字會不單是歷史悠久的人道機構，亦是充滿年輕活力，與時並進的大家庭。考慮到紅十字會的人道精神和以人為本，因此沒有用可愛動物為角色藍本，用年輕人作為IP角色更易引發共鳴，拉近品牌與年輕人之間的距離。角色沒有穿紅十字會制服，只參考了紅十字會標誌性的深色帽，身穿輕便POLO恤更顯年輕活力。於IP角色應用上，除可製成社交媒體的貼圖供更廣泛傳播外，亦可製成周邊產品，滲透大眾的日常生活，亦可用於故事營銷，如作為急救導師推廣紅十字會的知識，讓年輕人認識紅十字運動的精神。

她考慮到以卡通可愛的形象，會更有親和力，更易吸引年輕人。加上將IP角色製作成大家常用的WhatsApp Sticker或其他周邊產品，讓澄心融入日常生活中，亦有助市民大眾能增加對紅十字會的了解。她認為在設計IP角色時，最難是如何簡單表達想說的思想，感謝老師指導她完成角色設計及實際應用策略。同時，她亦有利用AI協助設計IP角色，最重要是研究清楚紅十字會的服務宗旨，才能下達清晰的指令，設計讓人滿意的IP角色。

可愛動物IP角色 展現紅會服務特質 天主教慈幼會伍少梅中學的余梓鏗、文仲軒及吳俊希組成的第5隊，則創作了可愛的「蝠仔」奪得亞軍。奪得季軍的隊伍來自博愛醫院鄧佩瓊紀念中學，由張子瑤、伍慧琳、許雅淇及曾明麗四位同學組成，他們創作的「Red Paw Team」有「小狗Denny」、「小獅Leo」、「小象Ellie」及「小鳥Peggy」四隻IP動物角色。

創新點子讓人喜出望外 全新IP助擺脫刻板印象 香港紅十字會青年發展服務青年事務監督周永光表示，是次很多隊伍的創意和設計都很完整，甚至有個別點子連他亦沒有察覺，實在讓他喜出望外。是次主要希望同學能聚焦紅十字青少年的特質，希望他們學習更多紅十字運動的精神，保護生命和健康，服務社群和培育領袖才能。同學所創作的IP角色如能帶出這些元素，他認為已可應用於制服團隊中。「平日制服團隊讓人感覺嚴肅，但今次去作出改變，做一些卡通化，更接近年輕人口味的角色，可以更易入屋，帶出年輕人的愛心，並讓他們參與團隊服務他人。」

周永光並讚揚同學認真準備今次的品牌設計活動，為IP角色設計了完整故事線和不同元素，並考慮到實際應用等，設計已相當全面。活動讓同學認真及全面認識紅十字會這品牌，擺脫只是捐血的刻板印象，從多角度了解

紅十字會的工作，對紅十字會及學生都是雙贏的活動。學生不單只學習課堂上的知識，更要自己將概念化作設計，以及於簡介會上表達出來，實際應用所學到的知識，是十分值得同學參加的活動。