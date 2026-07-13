顯理中學憑可愛「波羅羅」注入情緒價值奪冠 為敏華冰廳打造全新IP

「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」於「敏華冰廳」組別掀起一場懷舊與新潮碰撞的創意風暴。冰廳的食物種類豐富，令參賽同學在IP選角上更有發揮空間，從食物擬人到家貓與狗，甚至連敏華冰廳的誕生年份生肖亦輪番成為IP主角！ 在眾多極具創意的組別中，來自顯理中學的張灝庭、黃斯穎、羅傲鍒及徐珮恩就以一個造型吸睛的人形菠蘿包角色，成功在眾多作品中脫穎而出，勇奪冠軍寶座；亞軍由聖公會呂明才中學的李嘉敏及紀熙然獲得；季軍則是來自聖保祿學校的楊璦嘉及朱思璇。

賦予70年代快餐文化情緒價值 「首席美味官」打動評判 冠軍組別認為，在香港，冰廳不單是吃飯的地方，也是一種集體回憶的場所，更代表了70年代的快餐文化，但在時代變遷下，單純的美食已不足以抓住消費者的心。為了讓敏華冰廳從經典風味轉變成為一個新潮的本地品牌，他們認為品牌需要一個有溫度的性格。將冰廳的熱情與年輕人的生活態度連結，把品牌形象從懷舊回憶轉化為年輕人日常。 所設計的「波羅羅」不只是個菠蘿包，更是敏華的首席美味官，其口頭禪是「生活再苦，只要有我，生活就會變得酥脆香甜」，期望能藉此反映品牌溫度。設計的原稿用了一個菠蘿包的頭，下面配以廚師服裝，團隊更為角色設定了完整背景，「波羅羅」從180度的焗爐中誕生，逐步成為最樂天的敏華廚師，在看到人們吃菠蘿包時感到滿足，是一個樂於提供情緒價值的大使。

IP不只有豐富背景設定，更有落地轉化為生意的多個全面商業應用方案。在實體店內與產品創新方面，同學計劃在店內設置1:1「波羅羅」公仔打卡點，並推出「波羅羅」限定外形產品以提高社交分享率；更建議推出可擠壓的周邊公仔，助食客日常紓壓；與文具品牌聯名推出筆、貼紙或盲盒系列。同時，「波羅羅」也將發行各種有趣貼圖以佔據大家的對話框；更會讓「波羅羅」擔任慈善大使推廣惜食與本土文化，提升品牌與社會的名聲。最重要一點，是「波羅羅」並不會孤單，未來將加入「奶茶杯」、「叉燒哥」、「紅豆冰仔」等角色組成「敏華美味家庭」，構築完整的品牌宇宙。

品牌方大讚邏輯思維與市場觸覺 展現無限商業潛力 太興飲食集團市務及傳訊部副總監吳慧敏在賽後訪問中表示驚喜，大讚現今中學生對市場推廣已有充分認知，能將生活中的知識運用到比賽中，多個參賽隊伍的思路極具市場觸覺，邏輯結構也相當完整及具備良好延伸性，已經接近可以直接應用程度。 太興飲食集團市務及傳訊部高級經理陳名昆亦對多個隊伍留下了非常深刻的印象，更直言「一隊比一隊驚喜」，同學們精準地抓住了敏華冰廳「懷舊」和「流傳」等關鍵詞，從概念、設計到品牌元素的融入，整個過程非常全面實在。