中學生創意無限 為李施德林打造全新IP 樂善堂梁銶琚書院同學 可愛「Lis仔」融入生活奪冠

「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 2025/26」經過連場激戰後，評審團已選出最終得獎名單。參與品牌之一的「李施德林」漱口水，請來香港理工大學建築環境及能源工程學系教授及創新書院院長梅國威教授、香港知專設計學院高級講師(傳意設計學系)劉志乾先生，李施德林的代表Ms. Jane Cheung及Ms. Lillian Cheng擔任評審。 是次共有10隊來自9間中學的隊伍為品牌設計創意IP，同學們施展渾身解數，最終由來自樂善堂梁銶琚書院的隊伍所設計的「Lis仔」脫穎而出，成為該品牌的冠軍。而亞軍及季軍則分別由保良局羅傑承(一九八三)中學隊伍設計的「德林和莉絲」，以及香海正覺蓮社佛教梁植偉中學隊伍設計的「淨小漱」奪得。

左起：香港理工大學建築環境及能源工程學系教授及創新書院院長梅國威教授、香港知專設計學院高級講師(傳意設計學系)劉志乾先生、李施德林代表Ms. Jane Cheung、李施德林代表Ms. Lillian Cheng及am730行政總裁李相雄先生。

可愛八爪魚造型 融入李施德林全護特色 外貌圓潤可愛，外形酷似八爪魚的Lis仔，是由李施德林組別第8隊，來自樂善堂梁銶琚書院的王雅柔、陸以桐、葉漢霖及呂俊傑組成的隊伍所設計，Lis仔上半身的大牙造型配以一身半透明亮紫色及頭頂的亮白色臼齒，以凸顯產品以服務牙齒健康為主，加上可看到其體內紫色的李施德林全效護理漱口水，以及頭頂上佩戴的紫色頭帶上亦寫上李施德林的名字，配合頭上6in1的金牌，直接對應李施德林的6大護齒功能，讓觀眾看一眼便聯想到同為紫色的李施德林全護漱口水，並凸顯產品防蛀強齒的功效。

Lis仔下半身則採用了看似八爪魚觸手，白色波浪流線形牙齒設計。而八爪魚屬無骨軟體動物，象徵產品的深層潔淨泡沫，可以深入牙縫為用家帶來全方位潔淨及清新口氣。同學並繪畫了廣告分鏡圖，於30秒守護儀式故事，以香港最具特色的場景如茶餐廳、電車及旺角霓虹燈夜景等為背景，將李施德林這國際品牌轉化為港人生活的一部分。而Lis仔於30秒故事中在關鍵時刻出現，並強調瞬間清潔所有角落，保持口氣清新的效率，契合了李施德林宣傳30秒全效守護的價值。

讓國際品牌更貼地 學習更好推廣IP 同學指創作Lis仔是想突破李施德林經典啞鈴樽身的印象，他們花了近一個月時間，參考了不少其他造形後，最終選了外形獨特的八爪魚成為IP角色。雖然要將產品特點元素融入這IP中有一定難度，但他們對創作的IP甚具信心，並指比賽讓他們學會如何更好地推廣IP角色。 品牌代表於賽後表示，各隊同學於創作IP角色時，除對李施德林有一定了解外，對產品功能亦有研究。同學更分享了年輕人的飲食習慣及對產品的需求，他們在分享作品前，對相關課題曾作深入理解。而且同學於創作IP角色外，更已想好IP角色的用途和推廣故事，表現已達真正商業提案的水準。甚至有同學會先做民調，收集親友意見後再創作IP角色，可見同學相當用心。而且同學亦具有商業意識，會先小試牛刀，效果理想後才延伸至其他產品系列。品牌代表亦欣賞同學會製作小道具輔助，讓評審及觀眾更投入，但提醒同學仍有改善空間，如在做簡報時不宜直接讀稿及Power Point。