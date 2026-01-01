新一年给自己健康和财富的伴手礼！ 不可不知香港保险的隐形优势！

随着近年内地同胞对健康和财富愈趋重视，特别是一些高净值资产的民众，喜欢趁着来香港旅游时，顺道买一份合适的医疗、危疾、人寿甚至储蓄保险，作为回家的「香港伴手礼」。港险如此深受吸引，除了保障范围灵活外，原来还有一些隐形功能！熟读这篇，跟各位分析中港两地保险差异！

医疗与危疾：港险保障项目较多 内地社保主要报销目录内、价格较低的医保用药和基础费用，对于进口药、特效药或超出报销范围的治疗，如须入住高阶和加护病房，大部分不包且须自费，故面对大病和昂贵药物时，保障有明显局限。然而香港医保可提供更多外国药厂处方药，且高端医保的部分保障更涵盖私家病房甚至海外地区就医，增加医疗选择的弹性。至于危疾保险，保障杠杆较内地保险高，保额亦较高；再者內地保险承保的严重疾病种类相对较少，如原位癌及心肌梗塞以外的心脏病等早期危疾，未必有得保。

赔偿与续保：港险「看病免付款」 一般社保的基本医疗保险无法做到完全住院免付费，它主要通过起付线(自付部分)、按比例报销和封顶线(最高限额)来分担费用；即使是「先看病后付费」政策也只允许在指定医院和条件下住院无需先交押金，出院时自付费，最后才处理报销部分。香港医保大都采用实报实销作出赔偿，部分更提供俗称：「出院免找数」看病免付款的赔付安排，专心接受治疗及休养。续保方面，核保一旦成功，港险会容许保单自动续保，惟内地保险仍需通过「年审」批核程序。

财富传承 港险可更改受保人 如果是购买港险的人寿或储蓄保险，原保单持有人可在保单生效后一周年日进行申请，能实现保单的代代相传，实现隔代财富传承，避免资产在婚姻变动、家庭财产纠纷中被分割，有效隔离家庭内部风险。至于面对个人债务或破产问题时，基于港险的受益权大于债权的特性，通过购买港险来确保个人资产的安全。 多币种结算接入全球金融市场 如果家庭成员有出国进修或居住需要的，购买香港的储蓄保险可接入环球金融市场，容许自由选择和调配计划内的环球基金，如选择海外投资能力优秀保险公司的产品，更易起财富增值作用。值得一提，港险一般可选择美元、港元或人民币等多币种缴交保费与结算。假设人民币汇价下行时，保单持有人仍可改以其他外币结算对冲，甚至子女未来出国读书时，亦能直接以外币支出，省却汇率差风险。

投保流程须知 各位小红薯记好了，来香港购买保险必需遵守香港保险业监管局规定，保单的整个销售过程必须在香港境内进行，投保人必须亲身到香港境内与持牌保险中介会面投保，并签署「重要数据声明书」以兹证明，不能透过任何遥距会面形式见证，或事前在内地签署文件，保单均属无效。 提交档方面，则包括大陆居民身份证、护照、港澳通行证等、过去三个月内发出的住址证明，以及提交财务或医疗纪录，视乎要求还要接受体检等。

内地同胞一行为 30岁前不节制 寿命将短14年？

内地各式手摇茶饮店盛行，不少人将奶茶、果茶当成开水饮用，不知不觉埋下健康危机。《柳叶刀》早已给出重磅预警，指30岁前确诊「二型糖尿病」的年轻人越来越多，这个年纪患病，预期寿命可能比同龄人少14年！但先别慌！糖尿病前期是有机会逆转的，只要早发现、早干预，就能及时「刹车」！

认清5种情况 糖尿病高风险群体 过去30年间，全球肥胖率暴涨244%，青少年和年轻人首当其冲，成了肥胖高发的核心群体；肥胖更是早发二型糖尿病的主要诱因，约85至90%的青少年确诊时，已属于肥胖人群。然而糖尿病从不是「突然降临」，而是「早有征兆」。如果大家出现以下情况，说明属于高风险人群：

腰围超标(男性≥90cm，女性≥85cm)

有糖尿病家族史或妊娠糖尿病病史

患有脂肪肝、多囊卵巢综合症等代谢疾病

BMI≥24或腹型肥胖

长期久坐、熬夜、压力大、爱喝含糖饮料