「新春行大运‧汽车渡轮游」 一小时海上巡航迎新春

为欢度新春佳节，香港小轮将于农历新年期间推出「新春行大运‧汽车渡轮游」特别航次，于2月19日大年初三开航。活动会以「一小时海上行大运」为主题，特别推出让游客以独特的方式畅游维港，感受不一样的新年。届时大家可一边欣赏维港两岸景色，一边品尝经典船长餐蛋面，还可获赠限量版开运富贵竹公仔及汽车渡轮限定新春剌绣贴，极具收藏价值。来香港，游维港，一起喜迎新春，航向福气满满的一年！

怀旧之旅 重现经典 汽车渡轮曾是香港重要的渡海交通工具，承载着无数市民的集体回忆。香港小轮于新春期间特别开设这项特色服务，乘客在一小时的航程中，从海上饱览维港两岸由传统地标至崭新发展区，感受新旧交融的香港魅力。汽车渡轮服务曾是连系维港两岸的重要交通工具，透过此新春特别航班，让大家重温昔日香港情怀，同时以创新节庆体验，为这项特色注入新活力。

限量主题礼品 传递新春祝福 为增添节日气氛，活动特别准备了「限量版开运富贵竹公仔」乙个来送予登船乘客，富贵竹象征竹报平安、节节高升；同场加送「汽车渡轮限定新春剌绣贴」乙套，刺绣图案除了有得意可爱的新春图案外，更制作汽车渡轮刺绣图案，精美别致，可贴于富贵竹公仔或衣物、背包上，寓意将福气随身携带。此航限定，极具收藏价值！

活动详情

大年初三「新春行大运‧汽车渡轮游」

日期：2026年2月19日(星期四)

时间：11:30 - 12: 30

航程：北角汽车渡轮码头 至 观塘渡轮码头

购票网站：https://ticketing.hkf.com/