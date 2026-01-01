春日限定櫻花航程 五星級遊輪暢遊 長江三峽與魔幻重慶

把握春季限定花期，香港中旅社推出CTOE「賞櫻限定」長江三峽＋魔幻重慶6天直航純玩團，3月18日出發，結合五星級豪華遊輪體驗、世界級自然工程與山城特色景點，打造一趟從容而講究的長江春日之旅。

行程亮點之一，是登上2025年啟航、以美式管理及高端服務見稱的「美維凱璇號」五星級遊輪。團隊特設「中旅專層」，安排入住5樓豪華江景露臺房，沿途盡覽長江兩岸壯麗景色。登船當日每房奉送迎賓果盤及歡迎飲料，並安排參觀船長駕駛室，深入了解萬噸級遊輪的航行奧秘；航程期間更提供電影觀賞、遊船宵夜、每日夜床服務及早茶早咖啡，船長歡送宴更每桌奉送紅酒一瓶，細節之中盡顯尊貴。