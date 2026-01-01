春日限定櫻花航程 五星級遊輪暢遊 長江三峽與魔幻重慶

把握春季限定花期，香港中旅社推出CTOE「賞櫻限定」長江三峽＋魔幻重慶6天直航純玩團，3月18日出發，結合五星級豪華遊輪體驗、世界級自然工程與山城特色景點，打造一趟從容而講究的長江春日之旅。
行程亮點之一，是登上2025年啟航、以美式管理及高端服務見稱的「美維凱璇號」五星級遊輪。團隊特設「中旅專層」，安排入住5樓豪華江景露臺房，沿途盡覽長江兩岸壯麗景色。登船當日每房奉送迎賓果盤及歡迎飲料，並安排參觀船長駕駛室，深入了解萬噸級遊輪的航行奧秘；航程期間更提供電影觀賞、遊船宵夜、每日夜床服務及早茶早咖啡，船長歡送宴更每桌奉送紅酒一瓶，細節之中盡顯尊貴。
沿江而行，旅客將親身感受中國山河之美，暢遊西陵峽、巫峽及瞿塘峽三大峽谷，並參觀世界最大的水利工程三峽大壩，體會人類工程與自然景觀交織而成的震撼畫面。春日限定行程亦安排前往南山植物園賞櫻，在花海之中感受長江流域的柔美一面。
陸上行程同樣精彩，深入探索重慶，打卡「輕軌穿樓」奇景，夜遊洪崖洞，漫步磁器口古鎮與解放碑步行街，入住國際品牌酒店，吃住行遊兼顧。這趟6天純玩旅程，正適合追求舒適節奏與高品質體驗的春日旅人。
香港中國旅行社—五星級美維凱璇號武漢、重慶6/7/8天直航純玩團（CTOE/CTPE/CTQE）
團費：$7,899/位起（CTOE)
出發日期：3月16至18日
網址：香港中國旅行社
查詢：3859 4800