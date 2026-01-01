復活節直航鹿兒島 賞櫻與温泉五天體驗

復活節的鹿兒島，不僅有滿開的櫻花，還有溫泉與歷史交織的深度體驗，是一次把春天與文化融合的九州慢旅。現在由香港出發的EGL Tours鹿兒島賞櫻團，以專機直航方式帶遊人直達這片櫻花與溫泉交織的土地，全港唯一，全程精選九州特色與日本百選住宿，成為港人春遊的新選擇。

旅程主軸仍然是櫻花，但景致多變。宮崎母智丘公園是行程中的首站，它以約2,600棵櫻樹與2公里長的櫻花隧道著稱，是日本櫻花名所百選之一。沿着古道漫步，櫻花如淡粉色的雲朵緩緩飄落，空氣中彌漫着春天的甜意。在霧島山麓的霧島古杉神宮，古老的神社與櫻花相伴，散發一種靜謐而神聖的春日氛圍；而曾木瀑布公園則將水勢與櫻色結合，瀑布上方的櫻花映照水氣，畫面如夢似幻。旅程還安排到觀音池公園欣賞湖畔大片櫻花林，閒坐湖邊，讓人忘卻城市節奏。