春季旅行合集 一次收藏世界級花海

春暖花開，是一年之中最適合出走的時刻。當氣溫回升，大地甦醒，世界各地的花季亦相繼展開——歐洲花田鋪天蓋地、東歐小鎮因節慶而沸騰、高原河谷在雪山映襯下染上粉色，就連近程的台灣與韓國，也在春日陽光中顯得格外溫柔。賞花，不只是看花，更是一趟與季節同步的旅行。我們精選多條 限定花期×高人氣×高性價比 的春季路線，無論你嚮往世界級花海、文化節慶，或是輕鬆寫意的短途慢遊，都能在這個春天，找到屬於自己的風景。 新華旅遊

必去1｜歐洲春天的第一道顏色 每到春天，荷蘭大地便鋪滿色彩。紅、黃、紫、粉的鬱金香延伸至天際線，構成歐洲最具代表性的春日畫面。花田之間點綴着風車、運河與古城，無論是漫步欣賞，還是鏡頭捕捉，都充滿詩意。行程以「賞花＋歐洲慢遊」為主軸，走進花卉展覽、田園小鎮與城市風景之中，節奏舒適，讓旅程回歸最純粹的春日感受。 特色 ・世界級鬱金香花田與花卉展覽「庫肯霍夫花展」 ・遊覽比利時布魯塞爾及根特 ・暢遊德國海德堡古城、萊茵河畔童話小鎮、科隆大教堂等

2026年荷蘭鬱金香花卉展覽9/10天(EWAA09SD/ EWDB10SD) 團費：$13,999起 快將成團：3月17、21、31日，4月7、21、25、28日

必去2｜東歐玫瑰節雙國之旅 在保加利亞，玫瑰不只是花，而是一整個民族的節慶記憶。每年初夏，玫瑰節嘉年華把花田化成舞台，巡遊、歌舞與傳統服飾齊聚，氣氛熱鬧而真實。旅程延伸至羅馬尼亞中世紀古城與古堡，穿梭於歷史與傳說之間，感受東歐獨有的浪漫與神秘。自然、文化與節慶交織，是一趟層次豐富的文化型賞花之旅。 特色 ・一年一度玫瑰節限定體驗

・參觀巴爾幹半島最大修道院 ・走訪三處世界文化遺產 保加利亞、羅馬尼亞精選10天團(EESO10SD) 團費：$22,499起(原價$23,999起)勁減$1,500 保證成團：6月4日(只辦一團)

必去3｜西藏林芝桃花節深度遊 當雪峰尚未退去，桃花已在河谷與藏族村落間盛放。林芝被譽為「中國最美的春天」，粉色花海與白色雪山同框，是高原獨有的季節奇景。行程一次走遍嘎拉桃花村與波密桃花溝，並加入拉日鐵路體驗，讓旅客在舒適節奏中，完整感受西藏春天的深度與層次。 特色 ・遊覽拉薩世界文化遺產布達拉宮、大昭寺、羅布林卡

・體驗乘坐青藏鐵路延伸段 西藏林芝桃花節/拉日鐵路體驗10天深度遊(LCXA10SS/SP) 團費：$16,999起(原價$19,999起)勁減$3,000 保證成團：3月25、27、29日，4月3、5日 快將成團：3月31日

必去4｜南疆帕米爾高原純玩團 走進中國最壯麗高原之一，帕米爾高原。春天的帕米爾高原，杏花在雪山腳下靜靜盛放。淡粉色花海散落於石頭村落與山谷之間，構成極具異域感的畫面。行程採用純玩設計，不走回頭路，讓旅客在舒適狀態下，深度探索南疆最壯麗的一面。 特色 ・遊覽世界文化遺產蘇巴士古城遺址(古代女兒國)等

・特別換乘7座商務車體驗盤龍古道，並安排航拍服務 南疆．帕米爾高原 絕美杏花11天純玩團(LSZF11SS) 團費：$13,199起(原價$16,999起)勁減$3,800 保證成團：3月22、26日 快將成團：3月19日

必去5｜台灣温泉・賞花・鐵道 鐵道遊結合沿途風景，慢遊台灣自然風光；搭配溫泉放鬆身心，賞花行程輕鬆寫意，非常適合情侶、家庭客、銀髮族及首次台灣自由行旅客。 特色 ・安排平溪支線搭乘火車 ・享用米芝蓮推薦老山東牛肉麵 台灣温泉‧賞花‧鐵道無限FUN 5天團(WTTT05SG) 團費：$2,199起(原價$3,199起)勁減$1,000

出發日期：2至6月

必去6｜韓式童話感滿滿 以「童話感＋歡樂感＋春日浪漫」為主題，打造充滿夢幻氛圍的韓國春季旅程。行程結合主題樂園、特色景點與春季花景，營造宛如走進童話世界的旅行體驗。非常適合親子家庭、情侶旅遊、年輕族群及閨密打卡團，拍照感強、娛樂性高、氣氛感滿滿。 特色 ・潮流新式韓服遊古宮 ・藍絲帶餐廳提升餐食 韓國歡樂童話世界5天之旅(KKCX05SG) 團費：$4,899起(原價$5,399起)勁減$500 保證成團：4月3日 出發日期：3至4月