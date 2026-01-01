春季旅行合集 一次收藏世界級花海

春暖花開，是一年之中最適合出走的時刻。當氣溫回升，大地甦醒，世界各地的花季亦相繼展開——歐洲花田鋪天蓋地、東歐小鎮因節慶而沸騰、高原河谷在雪山映襯下染上粉色，就連近程的台灣與韓國，也在春日陽光中顯得格外溫柔。賞花，不只是看花，更是一趟與季節同步的旅行。我們精選多條 限定花期×高人氣×高性價比 的春季路線，無論你嚮往世界級花海、文化節慶，或是輕鬆寫意的短途慢遊，都能在這個春天，找到屬於自己的風景。
新華旅遊
查詢：2722 2888 / 網頁
必去1｜歐洲春天的第一道顏色
每到春天，荷蘭大地便鋪滿色彩。紅、黃、紫、粉的鬱金香延伸至天際線，構成歐洲最具代表性的春日畫面。花田之間點綴着風車、運河與古城，無論是漫步欣賞，還是鏡頭捕捉，都充滿詩意。行程以「賞花＋歐洲慢遊」為主軸，走進花卉展覽、田園小鎮與城市風景之中，節奏舒適，讓旅程回歸最純粹的春日感受。
特色
・世界級鬱金香花田與花卉展覽「庫肯霍夫花展」
・遊覽比利時布魯塞爾及根特
・暢遊德國海德堡古城、萊茵河畔童話小鎮、科隆大教堂等
2026年荷蘭鬱金香花卉展覽9/10天(EWAA09SD/ EWDB10SD)
團費：$13,999起
快將成團：3月17、21、31日，4月7、21、25、28日
必去2｜東歐玫瑰節雙國之旅
在保加利亞，玫瑰不只是花，而是一整個民族的節慶記憶。每年初夏，玫瑰節嘉年華把花田化成舞台，巡遊、歌舞與傳統服飾齊聚，氣氛熱鬧而真實。旅程延伸至羅馬尼亞中世紀古城與古堡，穿梭於歷史與傳說之間，感受東歐獨有的浪漫與神秘。自然、文化與節慶交織，是一趟層次豐富的文化型賞花之旅。
特色
・一年一度玫瑰節限定體驗
・參觀巴爾幹半島最大修道院
・走訪三處世界文化遺產
保加利亞、羅馬尼亞精選10天團(EESO10SD)
團費：$22,499起(原價$23,999起)勁減$1,500
保證成團：6月4日(只辦一團)
必去3｜西藏林芝桃花節深度遊
當雪峰尚未退去，桃花已在河谷與藏族村落間盛放。林芝被譽為「中國最美的春天」，粉色花海與白色雪山同框，是高原獨有的季節奇景。行程一次走遍嘎拉桃花村與波密桃花溝，並加入拉日鐵路體驗，讓旅客在舒適節奏中，完整感受西藏春天的深度與層次。
特色
・遊覽拉薩世界文化遺產布達拉宮、大昭寺、羅布林卡
・體驗乘坐青藏鐵路延伸段
西藏林芝桃花節/拉日鐵路體驗10天深度遊(LCXA10SS/SP)
團費：$16,999起(原價$19,999起)勁減$3,000
保證成團：3月25、27、29日，4月3、5日
快將成團：3月31日
必去4｜南疆帕米爾高原純玩團
走進中國最壯麗高原之一，帕米爾高原。春天的帕米爾高原，杏花在雪山腳下靜靜盛放。淡粉色花海散落於石頭村落與山谷之間，構成極具異域感的畫面。行程採用純玩設計，不走回頭路，讓旅客在舒適狀態下，深度探索南疆最壯麗的一面。
特色
・遊覽世界文化遺產蘇巴士古城遺址(古代女兒國)等
・特別換乘7座商務車體驗盤龍古道，並安排航拍服務
南疆．帕米爾高原 絕美杏花11天純玩團(LSZF11SS)
團費：$13,199起(原價$16,999起)勁減$3,800
保證成團：3月22、26日
快將成團：3月19日
必去5｜台灣温泉・賞花・鐵道
鐵道遊結合沿途風景，慢遊台灣自然風光；搭配溫泉放鬆身心，賞花行程輕鬆寫意，非常適合情侶、家庭客、銀髮族及首次台灣自由行旅客。
特色
・安排平溪支線搭乘火車
・享用米芝蓮推薦老山東牛肉麵
台灣温泉‧賞花‧鐵道無限FUN 5天團(WTTT05SG)
團費：$2,199起(原價$3,199起)勁減$1,000
出發日期：2至6月
必去6｜韓式童話感滿滿
以「童話感＋歡樂感＋春日浪漫」為主題，打造充滿夢幻氛圍的韓國春季旅程。行程結合主題樂園、特色景點與春季花景，營造宛如走進童話世界的旅行體驗。非常適合親子家庭、情侶旅遊、年輕族群及閨密打卡團，拍照感強、娛樂性高、氣氛感滿滿。
特色
・潮流新式韓服遊古宮
・藍絲帶餐廳提升餐食
韓國歡樂童話世界5天之旅(KKCX05SG)
團費：$4,899起(原價$5,399起)勁減$500
保證成團：4月3日
出發日期：3至4月