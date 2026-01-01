雪國深度遊 東北8天冰雪體驗之旅

每年冬季，東北旅遊定必成為焦點。永安旅遊推出的「哈爾濱、長白山、長春8天純玩雪國之旅」，以不走回頭路的動線設計，結合高鐵交通、冰雪地標、滑雪溫泉與高端住宿，為旅客提供一趟節奏流暢、層次分明的深度冬遊體驗。

旅程由香港飛抵大連，配合兩段寒地高鐵前往哈爾濱及長白山。冰雪體驗重點包括走進全球最大冰雪主題樂園──哈爾濱冰雪大世界，以及欣賞太陽島雪雕藝術博覽會的壯觀作品；更安排前往東北虎林園，親手餵飼東北虎，並打卡人氣爆燈的網紅巨大雪人，感受最地道的雪國氛圍。