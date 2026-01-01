雪國深度遊 東北8天冰雪體驗之旅

每年冬季，東北旅遊定必成為焦點。永安旅遊推出的「哈爾濱、長白山、長春8天純玩雪國之旅」，以不走回頭路的動線設計，結合高鐵交通、冰雪地標、滑雪溫泉與高端住宿，為旅客提供一趟節奏流暢、層次分明的深度冬遊體驗。
旅程由香港飛抵大連，配合兩段寒地高鐵前往哈爾濱及長白山。冰雪體驗重點包括走進全球最大冰雪主題樂園──哈爾濱冰雪大世界，以及欣賞太陽島雪雕藝術博覽會的壯觀作品；更安排前往東北虎林園，親手餵飼東北虎，並打卡人氣爆燈的網紅巨大雪人，感受最地道的雪國氛圍。
自然景觀方面，重本安排登上長白山北坡，乘景區環保車及登頂車直達山頂，俯瞰冬日天池的壯麗雪景；同時入住長白山萬達國際度假區，體驗滑雪樂趣(已包雪具與纜車)，並浸泡室內外溫泉，享受雪地與溫泉的雙重放鬆。行程亦涵蓋長春冰雪新天地，感受另一種城市雪景魅力。
住宿同樣講究，全程入住多間國際級酒店，包括哈爾濱松北香格里拉/索菲特、長白山萬達度假區酒店，以及長春悅榕莊旗下北湖鴻居酒店。美食方面精心安排香格里拉「龍江粵韻」、《獨家》品嚐羅馬尼亞羅特香白葡萄酒，還有冰宮火鍋、長白山藥膳、朝鮮族烤肉及非遺鐵鍋燉，讓味蕾與旅程一同升溫。
永安旅遊—哈爾濱、長白山、長春8天純玩雪國之旅（CCHRD08XT）
團費：$14,499起
出發日期：2月17及18日
網址：永安旅遊