御在所岳 超低門檻滑雪 不懂滑也能玩

位於日本三重縣與滋賀縣交界的御在所岳，並不是那種一聽名字就讓人聯想到高難度滑雪或專業玩家的地方，反而更像一個歡迎所有人走進雪地、輕鬆玩雪與賞景的地方。從名古屋出發，乘坐近鐵到湯之山溫泉站，再轉乘巴士前往纜車站，不用轉車太多次，已能慢慢離開城市節奏。
圖：SoB
御在所岳的體驗，從登上纜車那一刻已經開始。纜車行程約十多分鐘，冬季時建議預留排隊時間，特別是周末與假日。車廂一路上升，腳下是被雪覆蓋的森林與岩壁，天氣晴朗時，可遠望伊勢灣方向。若遇上低溫高濕的日子，沿途還有機會看到樹冰(霧凇)，宛如穿梭在銀白童話之中。下車後就是山頂區域，設施集中，動線清楚，不需要專業登山裝備也能輕鬆活動。不少人會先在附近走一圈拍照，再決定是否前往滑雪區。相較日本其他大型滑雪勝地，御在所岳的氣氛更為純粹安靜，保留濃厚的自然感，適合希望在雪地中慢慢感受環境的旅客。
一座為「所有人」而設的雪山
御在所岳並不是高難度雪山，這一點在滑雪區特別明顯。雪坡坡度溫和、滑道不長，即使是首次接觸雪地活動的人，也能很快適應。現場可租借基本滑雪工具，除了滑雪板外，不少大人會選擇雪兜或雪橇，直接由較高位置滑落，玩法簡單卻非常有趣。這正是御在所岳最吸引之處，重點不是「會不會滑雪」，而是「有沒有玩雪」。
實際體驗時，只須坐好、抓穩，順着雪坡滑下即可，不需要技巧，也不必擔心速度過快。場地管理人員會分流人數，安全感高。建議穿防水外套、防水褲與防滑手套，鞋子以防水登山鞋或雪靴為佳，普通運動鞋容易濕透。
行程安排與時間建議
若只玩雪與拍照，預留3至4小時已相當充裕；想多滑幾次雪兜或慢慢欣賞雪景，可安排半日。由於下午天氣變化較快，能見度有時會下降，建議上午上山，光線較好，也較容易看到遠景。
實用小提醒
最後補給站：上纜車前設有專業登山品牌專門店，可即時補給防寒與防水衣物。
裝備租借：現場可租借，但尺寸有限，假日建議早到。
服裝建議：即使不滑雪，保暖與防水仍然重要，山頂體感溫度明顯較低。建議自備冰爪， 於雪地行走更安全。
天氣查詢：出發前留意風速與纜車運行狀況，遇強風可能暫停。
適合對象：學者、親子、想輕鬆玩雪與拍照的旅客。