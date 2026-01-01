御在所岳 超低門檻滑雪 不懂滑也能玩

位於日本三重縣與滋賀縣交界的御在所岳，並不是那種一聽名字就讓人聯想到高難度滑雪或專業玩家的地方，反而更像一個歡迎所有人走進雪地、輕鬆玩雪與賞景的地方。從名古屋出發，乘坐近鐵到湯之山溫泉站，再轉乘巴士前往纜車站，不用轉車太多次，已能慢慢離開城市節奏。

御在所岳的體驗，從登上纜車那一刻已經開始。纜車行程約十多分鐘，冬季時建議預留排隊時間，特別是周末與假日。車廂一路上升，腳下是被雪覆蓋的森林與岩壁，天氣晴朗時，可遠望伊勢灣方向。若遇上低溫高濕的日子，沿途還有機會看到樹冰(霧凇)，宛如穿梭在銀白童話之中。下車後就是山頂區域，設施集中，動線清楚，不需要專業登山裝備也能輕鬆活動。不少人會先在附近走一圈拍照，再決定是否前往滑雪區。相較日本其他大型滑雪勝地，御在所岳的氣氛更為純粹安靜，保留濃厚的自然感，適合希望在雪地中慢慢感受環境的旅客。

即使完全不懂滑雪，也完全不會覺得自己格格不入。

一座為「所有人」而設的雪山

御在所岳並不是高難度雪山，這一點在滑雪區特別明顯。雪坡坡度溫和、滑道不長，即使是首次接觸雪地活動的人，也能很快適應。現場可租借基本滑雪工具，除了滑雪板外，不少大人會選擇雪兜或雪橇，直接由較高位置滑落，玩法簡單卻非常有趣。這正是御在所岳最吸引之處，重點不是「會不會滑雪」，而是「有沒有玩雪」。

實際體驗時，只須坐好、抓穩，順着雪坡滑下即可，不需要技巧，也不必擔心速度過快。場地管理人員會分流人數，安全感高。建議穿防水外套、防水褲與防滑手套，鞋子以防水登山鞋或雪靴為佳，普通運動鞋容易濕透。