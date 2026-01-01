送蛇迎马 各大商场连串优惠庆新春

马年将至，家人们，来香港办年货当然要做好准备，将福气财气带回家！香港多个商场已大变身，不单有浓厚年味，更预备了不同优惠，让你迎春接福！！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND春日乐园》 人宠同贺岁 由即日至3月1日，新鸿基地产旗下西沙GO PARK呈献新春主题活动《HAPPY GO ROUND春日乐园》，特别打造全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」、「桃花迎春步道」、「宠爱花见阵」、「迎春花镜庭园」、「宠爱相『影』区」和「缘转风车台」6大打卡位，同时推出「跃马GO迎新春利是封套装」，The Point会员由即日至2月16日期间，于场内即日以电子货币消费满指定金额即可换领，祝各位与爱宠「马上富贵、马上幸福」！商场更推出「三重贺岁消费赏」，推广期内消费满不同金额，可分别换领总值超过HK$200的毛孩新春福袋和总值HK$220餐饮及消费礼券！

life@KCC「金马团圆过肥年」 喜迎金光闪闪 金马贺岁，甜蜜送福！life@KCC由即日至3月8日期间化身「金马团圆过肥年」开运汤圆乐园，一众造型可爱的汤圆小马进驻6大「金马汤圆开运区」，更举办3大「开运贺年消费礼遇」，在life@KCC逛街用餐凭指定消费金额换领 「千格玲珑」限量版精致利是封、贺年及情人节礼品，还有3大「金马迎福活动巡礼」，包括「beat VibeDay Night」星期五露天光影节拍夜、「马年贺岁醒狮巡游」，以及指定周末举办「金马开运市集」，搜罗本土潮玩手作、设计饰物、生活良品及应节美食，喜迎金光闪闪的马年新开始！

东港城ＸLeonLollipop 新春骏乐园 农耕体验 将军澳东港城联乘人气绘画艺术家 LeonLollipop，将商场变成逾3,000呎，满载节庆欢乐的都市互动新春庄园。6大主题园区融合艺术、教育与玩乐元素：包括令人大开眼界的「骏马画廊feat. LeonLollipop」、「愿望之花」祈愿花园、「百福收成田园」、「吉祥甜密果林」、「幸福水果店」，「甜甜春意坊」。The Point会员于东港城消费满指定金额，即可换领「东港城新春骏乐园」入场券及农耕车驾驶券。The Point会员于即日起至2月16日期间，可凭东港城即日电子消费满HK$800（最多累积2张不同商户发出之即日单据，每张须消费满HK$100），换领「千格玲珑」限量版精致利是封一套（每套4款各2个，共8个）。

恒隆商场Fashion Walk X Brunch Brother 一起潮玩新年 恒隆商场Fashion Walk联乘韩国人气文创角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主题活动，由即日至3月3日设「包你上镜」、吐司传心思、欢乐小伙伴、好Chill Duck、宠有打卡位及PhoToast Box 6大打卡位。Fashion Walk 特别推出三款 Brunch Brother 限定主题精品，包括送礼必备的「早午餐兄弟」红包袋套装、可爱便携的毛茸大头公仔折迭环保袋，以及设计精美的立体造型斜背袋，供hello会员凭指定消费换领，商场更联乘人气餐饮品牌推出主题餐饮美食，亦会指定周末推出限时惊喜Brunch Brother造型气球派发活动。

围方「大围生活节2026」 「围住转大运」 港铁商场围方于今年举办的「大围生活节2026」以「风车艺赏」为主题，意念取材自香火鼎盛的车公庙，围方诚邀多个本地艺术及设计单位，携手以风车为媒介，打造一系列别出心裁的特色布置与活动。特别打造六大风车主题打卡场景，包括商场中庭的「骏马」艺术装置、户外平台的「风车光影幻海」等。还有五大本地原创品牌设计的巨型风车让市民亲手转动，祈求来年风生水起、百业兴旺。商场更邀请了著名堪舆学家李丞责于年初六（2月22日）亲临围方，主持流年运程分享会。围方更联同本地组织举办多场大围小区导赏团，诚邀大家在新春期间前来行大运。

东荟城名店仓 X Calbee 祝你「『薯』来运到」 今年新春，东荟城名店仓与日本零食品牌Calbee首度携手，将于1月30日至3月8日期间打造东荟城名店仓 x Calbee「『薯』来运到」新春主题活动，包括八大新春「脆」味装置及互动体验，其中完成「『薯』艺比拼」数码游戏及「鲜虾钓钓乐」互动游戏后，即可换领东荟城名店仓x Calbee限定版薯片夹盲盒一个。深受大小朋友欢迎的Calbee四大家族成员Jagabee Potta、薯片Pote Kun、虾条河童虾家族和Jagarico长颈鹿将换上新装登陆东荟城名店仓，于八个「脆」爆热点等你来打卡。

MegaBox X SUNRISEPOP「新春动漫祭」 动漫迷不容错过 动漫迷注意！由1月30日至2月26日期间，MegaBox将联同动漫文化品牌SUNRISEPOP携手呈献「新春动漫祭」，汇聚3大风靡全球的人气动漫IP《胆大党》、《药师少女的独语》及《熏香花朵凛然绽放》，打造多个主题及角色打卡位，包括近期热度爆灯的动画《胆大党》2.6 米高贺年版高速婆婆达摩首度亮相、巨大化1:1 COIN BANK打卡亭，以及3大动漫之角色打卡墙等。更设有期间限定店，发售逾180款大热日本动漫周边，部分更是会场限定款式。于商场消费满指定金额，更可获赠惊喜赠品，Mega Club会员更可享专属礼遇，于期间限定店购买产品（服饰类及特价产品除外），即可享无门坎9折优惠！