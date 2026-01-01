Lisa@BLACKPINK新宠儿！ 巨型Monchhichi蒙奇奇现身中环

BLACKPINK in Your Area！BLACKPINK终于来到香港举办演唱会了！而同样因为Lisa带货而走红的Monchhichi蒙奇奇，今年也来到香港和大家一起欢度春节！这个外型像猴子，实际官方设定是小精灵的日本IP角色，已经超过50年历史，整个家族的成员都呆萌呆萌，可爱爆表。这次装扮成水手在中环6号码头登场，有摊位游戏、迷宫及水泡滑梯等设施，更特别加入光影元素，保证日夜也有不同体验！

8米巨型Monchhichi蒙奇奇公仔 整个嘉年华最瞩目的一定是一对高8米的巨型Monchhichi蒙奇奇公仔，水手服穿搭加上毛茸茸的触感，晚上更会有灯光效果，背对维港夜景，家人们谁懂这个画面的含金量呀！

必玩6米救生圈彩虹滑梯 嘉年华内除了打卡位外，还有多项游戏，其中必定要玩的就是高6米的救生圈彩虹滑梯，非常刺激。

超吸晴Monchhichi蒙奇奇长洲包山 另外一个同样不能错过的就是约56坪(近2,000呎)的充气迷宫，隐藏着不同造型的Monchhichi蒙奇奇，更有一个Monchhichi蒙奇奇长洲包山挂满平安包！

人生四格+纪念银币 参加摊位游戏，有机会赢取限量的Monchhichi蒙奇奇礼品。嘉年华场内亦Monchhichi蒙奇奇限定精品，如春联、明信片、月历等，更可以拍摄拍立得及制作银币，记得一并带回家。

船长造型主题新渡轮每日来往长洲 这次Monchhichi蒙奇奇更与新渡轮合作，把每天来往长洲的渡轮包装成Monchhichi蒙奇奇船长造型主题。购买新渡轮VIP套票的话，更可享Monchhichi蒙奇奇茶点、限量版精品及来回长洲船票。 地址：中环6号码头二楼空中花园 日期：1月16日至3月3日 开放时间：中午12时至晚上10时 门票现已global 2主办售票平台公开发售： - 正价票港币68元 套票连10枚代币港币158元