可爱即正义！ 吉伊卡哇宝宝萌势力空降香港 与日本同步发售第二弹新品！

香港是不是捅了吉伊卡哇的窝呀！刚刚过去的星期四正是兔兔的生日，已经让家长们狂喜不断，万万没想到，这周起还有吉伊卡哇宝宝期间限定店正式登陆香港！于2026年1月23日起，在旺角MOKO新世纪广场地下中庭，打造一座近2000尺的可爱宇宙，更完整复刻日本快闪店的梦幻场景，不单有最新商品，还有2大打卡点，让家长们不用飞日本，也能一秒跌进吉伊卡哇、小八与兔兔的软萌世界！

零时差入手最新系列珍藏 化身宝宝可爱更升级

带给大家一个超沸腾的消息，就是第二弹新品将与日本同步发售，家长能零时差入手最新系列珍藏，包括爬行手办、坐便器造型挂件，以及实用与可爱兼备的迷你口水巾、亚克力磁贴及迷你亚克力镜连收纳袋等。每个角色都化身婴儿造型，实在太犯規啦！完美击中每位收藏控的心。现场也备有第一弹的人气商品，如包巾公仔、婴儿版角色挂件和椰菜兔兔，错失上一转购买机会的家长们记得把握这次机会哦。为保证更多粉丝能买到心头好，部分热门商品将实行每人每款限购两件的措施。