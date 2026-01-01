熱門搜尋:
出版：2026-Jan-23 18:05
更新：2026-Jan-23 18:05

可爱即正义！ 吉伊卡哇宝宝萌势力空降香港 与日本同步发售第二弹新品！

Chiikawa Baby 香港期間限定店
香港是不是捅了吉伊卡哇的窝呀！刚刚过去的星期四正是兔兔的生日，已经让家长们狂喜不断，万万没想到，这周起还有吉伊卡哇宝宝期间限定店正式登陆香港！于2026年1月23日起，在旺角MOKO新世纪广场地下中庭，打造一座近2000尺的可爱宇宙，更完整复刻日本快闪店的梦幻场景，不单有最新商品，还有2大打卡点，让家长们不用飞日本，也能一秒跌进吉伊卡哇、小八与兔兔的软萌世界！

 

零时差入手最新系列珍藏 化身宝宝可爱更升级

带给大家一个超沸腾的消息，就是第二弹新品将与日本同步发售，家长能零时差入手最新系列珍藏，包括爬行手办、坐便器造型挂件，以及实用与可爱兼备的迷你口水巾、亚克力磁贴及迷你亚克力镜连收纳袋等。每个角色都化身婴儿造型，实在太犯規啦！完美击中每位收藏控的心。现场也备有第一弹的人气商品，如包巾公仔、婴儿版角色挂件和椰菜兔兔，错失上一转购买机会的家长们记得把握这次机会哦。为保证更多粉丝能买到心头好，部分热门商品将实行每人每款限购两件的措施。

Chiikawa Baby 坐便器造型公仔吊飾(2)

坐便器造型挂件

Chiikawa Baby 爬行BB公仔(3)

爬行手办

Chiikawa Baby 星星公仔吊飾

星星公仔挂件

打卡巨型宝宝床场景 来看宝宝萌翻天

除了琳琅满目的官方周边，限时店还精心布置了2大沉浸式打卡点。必拍「巨型宝宝床场景」，吉伊卡哇、小八与兔兔以婴儿造型戴上口水巾坐在宝宝床上和小马桶上，吉伊上厕所的表情也太用力了吧！真的可爱得让人舍不得放下手机。第二个打卡点是「角色合影墙」，墙面以吉伊卡哇宝宝漫画的经典插画为设计，将故事片段立体呈现，粉丝可以站在角色身旁互动合影，一齐加入小可爱的世界吧。

WhatsApp Image 2026 01 22 at 5.03.46 PM (1)
WhatsApp Image 2026 01 22 at 5.03.44 PM
角色合照牆 (1)

预约需知

为提升访客体验及减少排队时间，限时店1月23 - 29日期间将全面采取预约制。预约系统已于1月15日上午11点开放。从1月30日起，场地则会根据人流情况灵活安排，建议出发前密切关注NIKO-NIKO Lifestyle Store官方社交平台的最新通知。

吉伊卡哇宝宝香港期间限定店

日期：2026年1月23日至3月2日

时间：上午11点至晚上9点（最后入场时间晚上8点30分）

地点：旺角MOKO新世纪广场地下中庭

支付方式：支付宝、微信支付、VISA、Master Card、银联及八达通。

预约请点

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

