商场消费有赏 换特色精美利是封

每到新春，大人都要为「压岁钱」做好准备，各大商场特别准备了多款不同利是封，让你来港尽情选购心头好，亦可凭指定消费额换领。

华懋集团8商场X 艺术家Bao Ho 「喵来福到开运祭」开运利是套装 迎接丙午马年，华懋集团旗下8大商场，联乘香港人气艺术家Bao Ho，携手呈献一系列「喵来福到开运祭」限量新春贺礼，以萌趣猫咪为主题，向大家送上吉祥祝福。由即日至2月15日，于如心广场及华懋集团旗下商场消费满指定金额，即可换领限量「喵来福到开运祭」限量新春礼品，内含一套两款「开运利是封」、「福到利是封」及「幸福透明御守」，寓意吉祥圆满、福气盈门。等一众萌猫陪您Cute住过新年！

MCP新都城中心 「繁花舞蝶利是封」、「花飞蝶舞」花钮工艺胸针及利是封套装 为弘扬本地工艺文化美学，将军澳MCP新都城中心特别联乘非物质文化遗产花钮工艺传承人麦琬思，以花钮工艺独家设计「繁花舞蝶利是封」、「花飞蝶舞」花钮工艺胸针及利是封套装，包含「水仙舞蝶」及「桃花吐蕊」两款设计，寓意吉祥美好，兼具收藏价值。「繁花舞蝶利是封」以花钮工艺设计作灵感，巧妙地融入两款花钮的图案元素，利是封分为「锦簇满载」与「喜绽芳华」两大主题，由1月23日起，H‧COINS会员于场内以电子货消费满HK$688，即可换领「繁花舞蝶利是封」乙套 (一套两款，共八个)；消费满HK$888，更可换领由非物质文化遗产花钮工艺传承人麦琬思设计并亲手制成的花钮工艺胸针及利是封套装乙份。

东港城 x 卓尔广场 x life@KCC「千格玲珑」限量版精致利是封 新地旗下将军澳东港城、屯门卓尔广场及葵兴life@KCC携手推出「千格玲珑」限量版精致利是封，灵感源自古典马赛克镶嵌艺术，透过千格色块细致拼贴，创作出4款祥瑞图案，包括象征年年有余的锦鲤、寄予爱与希望的蜂鸟、寓意富贵腾达的骏马，以及象征富贵吉祥的牡丹。「千格玲珑」利是封礼盒每套内附8个利是封(每款2个)，祝愿新一年金运畅旺、马到功成。即日至2月16日期间，The Point会员于东港城、卓尔广场或life@KCC即日电子消费满HK$800（最多累积2张不同商户发出之即日单据，每张须消费满HK$100），即可换领「千格玲珑」限量版精致利是封一套。

新地3大商场携手呈献「花漾锦绣」利是封 新鸿基地产旗下上水广场、将军澳中心及锦荟坊 3大商场，连手推出限量版 「花漾锦绣」刺绣利是封。设计灵感取材自经典新春花卉，结合传统刺绣工艺，匠心打造四款寓意吉祥的精致利是封。利是封每套共四款设计，分别百合、牡丹、剑兰及蝴蝶兰四种贺年花卉为主题。百合寓意百年好合，牡丹象征富贵荣华，剑兰代表步步高升，蝴蝶兰则寄语幸福翩然而至。由即日起到上水广场、将军澳中心及锦荟坊，凭即日消费满HK$800之电子单据，即可换领「花漾锦绣」利是封一套。每套包含2款(共6个)，合共2套利是封组合供选择，数量有限，换完即止。

MOSTown新港城中心 x HANGYODON 别注版「如『鱼』得水贺年套装」及「风生『水』起尊贵贺年套装」 MOSTown新港城中心首度联乘Sanrio人气角色HANGYODON，呈献全港首次亮相的新春限定主题商场装置「MOSTown新港城中心 x HANGYODON 风生『水』起花庭园」，更独家推出两款限量别注版利是封套装 :「如『鱼』得水贺年套装」及「风生『水』起尊贵贺年套装」（各每盒8个利是封）。笑口常开的HANGYODON换上新春达摩造型亮相，向亲朋好友传递好运祝福，愿大家马年福气满盈、财运亨通，顺风顺水！各利是封内页更印有期间限定商户礼遇二维码，用手机轻松扫瞄即有机会获取商户新春优惠，尽享商场内的餐饮及潮流生活等消费乐趣，齐齐丰衣足食迎新岁！H．COINS会员以电子货币即日消费满指定金额，可换领指定利是封！

北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇等五大商场 「锦鲤迎春御吉祥」利是封 新地旗下五大商场，包括北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇、荃锦中心及新领域广场，携手推出限量版「锦鲤迎春御吉祥」利是封。设计以「锦鲤御守」为主题，将满载祝福的字句「幸福美满」、「财运滚滚」、「好运降临」、「学业进步」、「开运必胜」与「健康长寿」刻印于六款精致立体的利是封上，寄寓六六大顺的平安与吉祥，祝愿大家新一年福泽安康。即日起于5大商场凭商户即日发出的电子发票累积消费满HK$800，可换领「锦鲤迎春御吉祥」利是封1套；累积消费满HK$1,600可换领利是封2套；累积消费满HK$2,400可换领利是封3套。数量珍罕，换完即止。

MegaBox 新春呈献「金韵花语」贺岁限量版利是封 满载新春祝福 新春伊始，金马献瑞。MegaBox呈献「金韵花语」贺年利是封，别出心裁以当代设计手法，重新演绎牡丹美学。利是封以象征繁华盛世、雍容华贵的牡丹花为创作灵感，采用酒红色作为主调。糅合了浮雕、激凸及烫金等精湛印刷技术，来勾勒花瓣的立体层次，使图案维妙维肖。每一片花瓣都呈现细腻的触感与视觉张力，配以独特的立体触感，让人一刻爱上。另一大亮点在于具烫金效果的花蕊与叶脉细节，金属光泽在不同光线下映像出多种层次效果，尽显优雅高贵气派，别具特色。由1月27日起，于MegaBox商户以电子货币单一消费满指定金额，即可换领「金韵花语」贺岁利是封一套。数量有限，先到先得。