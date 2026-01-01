露营必需走！在香港放飞自我吧！

难得一埸来到香港，就只能购物血拼和打卡茶餐厅吗？那就真的是错失一个亿啦！要知道香港山地比例极高，约 60%土地都是天然山坡，这次就给大家整理了能一脚踏入大自然温暖怀抱的香港露营天堂，从海边秘境到日出圣地，全都保含在内，保证让大家体验到不一样的乐趣，感受都市与自然零距离切换的惊喜！

1. 湾仔南营地 珊瑚浮潜之地 湾仔南营地坐落于西贡西郊野公园的湾仔半岛南部，紧邻大滩海与海下湾海岸公园，是香港公认「五星级露营地」！既能沉浸式体验珊瑚浮潜，又能享受全配套露营设施，堪称露营天花板！在香港首个海岸公园「海下湾海岸公园」，海域水质极优，还有海星、海胆等不常见的海洋生物。

湾仔南营地直面大滩海，晚上的时候抬头即是众星璀璨的银河！大家也别以为那里只有浮潜，除了浮潜，还能在沙滩赶海的时候抓螃蟹，或租借皮划艇在海上玩儿。喜欢徒步的宝子们也可以走走湾仔野外定向径，沿途尽是原生绿植与海岸风光，包大家喜欢！ 湾仔南营地设施： - 10个营位 - 免费冷水淋浴间 - 饮水设备全覆盖 - 多个固定烧烤炉 - 小卖部 交通指南：乘坐新界小巴7路到黄石码头，然后搭乘前往湾仔半岛的渡轮（普通船15港元/人，快船18港元/人），下船后步行5分钟即达营地。

2.大屿山南山营地 亲子首选露营地 大屿山南山营地位于南大屿郊野公园屿南道，被山谷与茂密林木环绕，可以说得上是都市边的天然氧气吧。南山营地占地广阔、环境清幽，营位充足且设施完善。营地紧邻南山观景台，登顶可远眺梅窝全景与贝澳湾海景。而想赶海的小伙伴们只需步行20分钟即可前往达贝澳沙滩，还能顺道打卡梅窝老街、大澳渔村，一站式解锁露营和轻旅行乐趣。 南山营地设施： • 超50个营位 • 独立厕所 • 配套凉亭 • 晾衫架 交通指南：东涌市中心乘坐3M巴士（往梅窝方向），在南山/太古度假屋站下车，步行5-15分钟即达营地入口。

3. 东平洲营地 日出秘境 东平洲营地坐落于船湾郊野公园的东平洲，是香港最东端的隐世营地！三面环海被海滩植物环绕，坐拥世界级地质奇观，海蚀平台和更楼石震撼人心，拍照打卡超易出大片，堪称小众治愈系露营天花板！作为香港最早迎日出的营地之一，清晨能捕捉第一缕金光铺海的美景，夜晚无城市光污染，浪涛声相伴入眠，真的是想想都浪漫极了！除了观日出、探海蚀，还能环岛徒步赏独特沉积岩地貌，边露营边解锁原生态海岛乐趣！ 东平洲营地设施：

• 溪涧 • 约15个营位（先到先得） • 树木成荫可遮阳 • 天然海蚀平台 • 简易急救箱存放点 交通指南：先乘港铁到大学站B出口，步行10分钟至马料水码头，搭乘周末/公众假期专属渡轮(来回$100/人，船程约1小时45分)到东平洲王爷角码头，下船后沿沙滩或水泥路步行20分钟即达营地。 最后最后，小编建议大家提前下载脱机地图，出发前记得告知亲友行程。如遇红色/黑色暴雨或三号以上台风信号，营地就会关闭，切记及时撤离！