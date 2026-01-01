熱門搜尋:
特刊
出版：2026-Jan-24 07:30
更新：2026-Jan-24 07:30

來港購買保健產品熱潮 懂揀、懂睇、勿盲信「神效」

20230108eugene 上水 通關首日藥房情況 03

來港買保健品須仔細留意產品真偽。

不少旅客來港，行程中總少不了到藥房或大型連鎖店選購保健產品。由抗衰老熱門成分 NMN、益生菌、魚油，到癌症康復期支援營養品，香港憑着進口來源透明、標示規範、品牌選擇多，被視為「相對安心」的購買地點。不過，即使在香港選購，也不代表「一定安全有效」，消費者仍需理性判斷。

為何偏好來港購買？

  1. 對品質與來源的信任。不少產品來自美國、日本、歐洲，具備GMP或第三方檢測背景，成分標示較清楚。

  2. 產品種類較齊全，尤其是腸道健康、免疫調節、抗氧化及長者營養支援配方。

  3. 部分成分在內地監管較嚴或流通有限，例如高劑量抗氧化物、特定益生菌株等，令旅客傾向「一次過買齊」。

來港最常購買的保健類別

  • 腸道與免疫健康：多菌株益生菌、益生元配方

  • 心血管與大腦健康：魚油（Omega-3）、磷脂酰絲胺酸

  • 抗衰老與細胞修復：NMN、輔酶Q10、白藜蘆醇

  • 癌症康復期支援：高蛋白營養補充品、含EPA配方

  • 骨骼與關節：鈣、維他命D、葡萄糖胺

四大選購建議

  1. 先看「成分」而非「功效宣傳」

    免被「逆齡」、「防癌」、「全面修復」等字眼吸引，真正有參考價值的是有效成分、劑量與臨床研究背景。

  2. 留意適合人群與禁忌

    例如抗氧化補充劑、草本成分，未必適合正在接受治療或服藥人士，癌症康復者尤其應先諮詢醫生或藥劑師。

  3. 認清產品屬性

    香港保健品多屬「食品」而非「藥物」，並不具治療功能，切勿取代正規醫療。

  4. 避免大量囤積

    保健產品有保存期限，部分成分對溫度及濕度敏感，大量購入未必划算。

20250724nghk 藥房配相 03

政府註冊藥房大多有展示「藥房」名銜和「Rx」標誌。

