春节来港必玩！全球最大充气乐园《The Big Bounce》回归西九！黑夜弹跳派对×动漫角色日 2026玩法全面升级！

春节来香港怎么玩？除了逛街扫货，今年必冲的就是《Sun Life永明The Big Bounce世界巡回香港站》！由2月6日起重临西九文化区艺术公园，占地超过10万平方呎。今年玩法再升级，全新「黑夜弹跳派对」再加上期间限定「INCUBASE Arena动漫角色日」隆重登场！白天玩到疯、夜晚跳到爆，节日气氛直接开到最大！ 经典4大弹跳床区 一票玩到尽！ 1) 全球最大充气城堡 占地逾16,000平方呎、顶峰高度更达32呎的「全球最大充气城堡」，获健力士世界纪录认证的全球最大充气城堡。除了设有色彩鲜明的巨型滑梯、波波池、攀爬塔及篮球架，驻场DJ更会因应不同时段调整音乐，营造热闹欢愉的互动氛围！

2) The Giant巨无霸障碍赛 追求速度与挑战的参加者则可前往「The Giant 巨无霸挑战场」。赛道全长500尺，共设30组障碍关卡，由起点一路跨越多种不同造型的机关，直至终点的巨型滑梯，刺激度与玩乐性兼备。运动风OOTD搭配低角度拍摄，视频直接上热门！

The Giant巨无霸障碍赛

3) airSPACE Pink Alien外星人堡垒 整个区域以太空为主题，四周都是超可爱、超友善的粉红外星人，加上看似无底的波波池和圆形月球步道，走进去那一刻就像瞬间穿越到外星宇宙。可漫步在「太空通道」，也可以直接跳进波波坑拍照，无论怎样拍都自带滤镜效果，必出小红书爆款照！

airSPACE Pink Alien外星人堡垒

4) Sport Slam体育狂热 整个区域就像一个超大型弹跳运动场，里面有龙门、拦网、球架，各种球类装置都齐全，一入去就忍不住想立刻开局。可以试尽弹跳版足球、篮球灌篮、或者挑战攀爬塔、战斗区，包大人、小朋友玩到不想走！ CantoPop黑夜弹跳派对 型男嘉宾限时亮相 今年以CantoPop为主题，邀请了本地及海外的专业DJ坐镇，以经典广东流行曲与震撼音效，为大家带来更具节奏感与特色的夜场体验！而最值得特别关注的，必定是2月6日及13日这两晚限定的「型男弹跳夜」，活动将邀请型男嘉宾现场加入游玩环节，与大家于巨型弹跳城堡中互动，一起狂欢一整晚！

黑夜弹跳派对

动漫迷专属庆典 角色陪你一起跳！ 今年《The Big Bounce》将于2月8日及21日举行【INCUBASE Arena 动漫角色日】，参加者可穿上任意动漫角色的Cosplay服装，并持门票入场，即可获得限定小礼物乙份。这两天亦会播放各大经典动漫歌曲，让大家一边弹跳、一边重温最爱的动漫名场面。

【The Big Bounce 世界巡回香港站】 时间：2026年2月6日至22日 地点：西九文化区艺术公园大草坪 开放时段：09:15–23:00（分时段入场） 购票攻略 票价： 幼童专属场次 09:15-10:45 / 11:00-12:30 （7岁或以下儿童或其家长–须各自购票） 每位港币$179 大童玩乐/黑夜大童玩乐场次 日场12:45-14:15 / 14:30-16:00 / 16:15-17:45 夜场18:00-19:30 （17岁或以下儿童或其家长- 须各自购票） 每位港币$179 黑夜弹跳派对 19:45-21:15 / 21:30-23:00 （只限18岁或以上人士入场） 【型男弹跳夜：2026年2⽉6⽇及13⽇】 每位港币$199

购票管道：INCUTix、Klook 90分钟门票包含：40分钟尽情玩「全球最大充气城堡」＋50分钟无限次畅玩3个超巨型充气游乐园 以上均为网络图片